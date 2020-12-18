Основанная в Кемерове сеть автомобильных торговых центров М53.RU вышла в Новокузнецк, запустив первый за пределами родного города салон. В компании не исключают возможность выхода со временем и в другие близлежащие города Сибири.

Напомним, что сеть автомобильных торговых центров М53.RU развивает компания «Ай-Би-Эм», официальный дилер KIA и УАЗ в Кемерове. Первый салон М53.RU был открыт в 2018 году. На сегодня в Кемерове работают уже четыре салона под этим брендом.

В декабре 2020 года состоялось техническое открытие автомобильного торгового центра М53.RU в Новокузнецке. Речь идет о здании, где изначально располагался дилерский центр BMW компании «НВК-Моторс» известного кузбасского бизнесмена Александра Щукина. В 2014 году компания прекратила свою деятельность в качестве официального дилера марки. Позднее на этой площадке находился салон компании «АвтоХаус».

По данным М53.RU, на площадке салона в Новокузнецке представлено более 500 автомобилей разных марок и сегментов — от эконом до премиум класса.

«В этом году мы рассчитываем выйти на цифру в 4500 проданных автомобилей (в целом по сети). Изначально до пандемии хотели 6000, но приняв во внимание все внешние факторы, план продаж скорректировали”, — поясняет в интервью «Континенту Сибирь» генеральный директор сети автомобильных торговых центров «М53.RU» Денис Пронин.

В компании рассматривают возможности развития и за пределами Кузбасса. «Наша цель — в 2021 году расширить позиции в этом направлении. В другие регионы мы будем заходить тогда, когда будем понимать, как работать с удаленным активом. Но в любом случае мы не видим смысла идти дальше Новосибирска», — отмечает Денис Пронин.

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