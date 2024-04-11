В Новосибирской области назвали самый популярный автомобиль в сегменте SUV

Эксперты «Авито Авто» провели анализ продаж автомобилей с пробегом в Новосибирской области по итогам I квартала 2024 года. Согласно данным исследования, рост показали продажи машин сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV) — в январе-марте текущего года они выросли на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в целом по России по итогам первых трех месяцев 2024 года сегмент кроссоверов и внедорожников (SUV от англ. sport utility vehicle — «спортивно-утилитарный автомобиль») занял 23,5% от общего объема продаж автомобилей с пробегом. В октябре-декабре 2023 года этот показатель был на уровне 23,1%. Средняя цена автомобилей этого класса в Новосибирской области практически не изменилась (+0,4%) по сравнению с IV кварталом 2023 года и составила 2 млн 300 тысяч рублей.

Самым продаваемым в регионе брендом кроссоверов и внедорожников в I квартале 2024 года стала Toyota. Доля продаж этого бренда составила 13,22% от общего объема, средняя цена — 2 млн 400 тысяч рублей. Далее по популярности брендов следуют: Geely (доля продаж — 6,71%, средняя цена — 2 млн 294 тысячи рублей), Hyundai (6,14%, 2 млн 424 тысячи рублей), Nissan (5,57%, 1 млн 478 тысяч рублей) и BMW (5,2%, 6 млн 896 тысяч рублей).

По данным «Авито Авто», среди моделей автомобилей с пробегом сегмента SUV самым продаваемым в Новосибирской области в I квартале 2024 года стал Toyota RAV4. Доля продаж этого автомобиля составила 3,74% от общего объема, средняя цена — 2 млн 470 тысяч рублей. Далее по популярности брендов следуют: Lexus RX (доля продаж — 3,16%, средняя цена — 2 млн 900 тысяч рублей), Geely Monjaro (2,53%, 3 млн 328 тысяч рублей), Honda CR-V (2,36%, 1 млн 850 тысячи рублей) и Toyota Land Cruiser Prado (2,3%, 2 млн 999 тысяч рублей). Также в топ-10 вошли ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива), Subaru Forester, Geely Coolray, Hyundai Santa Fe и Nissan X-Trail.

По информации «Автомаркетолога», всего в марте 2024 года в СФО было зарегистрировано 70 тыс авто с пробегом (-10%).

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