Наиболее пострадавшим дольщикам в Новосибирской области будут предоставлять дополнительные меры поддержки

Власти Новосибирской области будут направлять дополнительные меры поддержки обманутым дольщикам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников во время онлайн-трансляции 15 декабря.

Как отметил глава региона, резкого увеличения финансирования на продолжение возведения недостроенных объектов в Новосибирской области в ближайшее время не ожидается. Однако тем семьям из категории обманутых дольщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации, будет оказываться точечная поддержка. Предполагается, что каждый случай будет рассматриваться отдельно с участием представителей министерства труда и социального развития.

«События последних месяцев, в том числе и некоторые яростные протестные акции, нас навели на мысль, что, если мы будет выделять дополнительные ресурсы, то в первую очередь — на точечную поддержку людей, тех самых обманутых дольщиков, которые оказались в крайне тяжёлой жизненной ситуации», — заявил Андрей Травников во время трансляции во вторник.

Губернатор пояснил: резкого увеличения объёмов финансирования на завершение недостроенных объектов не ожидается, в частности, из-за того, что перед минстроем региона стоит ряд других задач. Среди них – приобретение жилья для детей-сирот и расселение из ветхих и аварийных домов.

Андрей Травников отметил, что сегодня в Новосибирской области работает 16 масштабных инвестиционных проектов, с помощью которых предполагается решить проблему около 3000 дольщиков. С помощью 14 МИПов уже начали достраиваться объекты. Это три дома на улицах Авиастроителей, Бориса Богаткова и Учительской. Ещё два проекта находятся на согласовании, а ещё три готовятся к запуску. С помощью этого инструмента на достройку домов привлечено 882 млн руб. С участием публично-правовой компании «Фонд», который сейчас помогает решать проблему дольщиков «Новомарусино», принято решение по 4 объектам из 70. Это три дома на улице Закаменской и один в Оби.

Губернатор отметил, что за последние три года все земли под строительство в Новосибирской области предоставляются застройщикам с условием участия в масштабных инвестиционных проектах, с помощью которых предполагается решить проблемы дольщиков.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске приступают к реализации очередного масштабного инвестиционного проекта.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.