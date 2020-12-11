«Остался вопрос по одному документу из 39»: Андрей Травников рассказал о ходе решения проблемы дольщиков «Новомарусино»

Публично-правовая компания «Фонд», с привлечением которой решается вопрос достройки «проблемного» жилкомплекса «Новомарусино» в Новосибирске, подтвердила согласие на участие в продолжении возведения домов, а пакет документов для старта работ почти подготовлен. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на «итоговой» пресс-конференции 11 декабря.

Как сообщил Андрей Травников на встрече с журналистами в пятницу, согласие на продолжение строительства домов жилого комплекса «Новомарусино» в 2021 году от ППК «Фонд» получено на этой неделе. Теперь для начала работ предстоит завершить подготовку всех необходимых документов.

«Из 39 документов, которые находятся в пакете, сегодня остался вопрос только по одному. Мы снимем этот вопрос и будем двигаться дальше», — сказал Андрей Травников.

Напомним, по инициативе областных властей к достройке домов была привлечена московская публично-правовая компания «Фонд», дальнейшее возведение жилкомплекса запланировано на 2021 год. Единственным нерешённым вопросом в рамках сотрудничества оставалось размежевание земель под строительство, которые застройщик отдал под залог «Промвязьбанку».

Губернатор также отметил, что в ближайшее время встречи с дольщиками будет проводить министр строительства региона Иван Шмидт и его заместитель Алексей Колмаков.

Ранее глава минстроя, комментируя проблему с жилкомплексом «Новомарусино», заявил о том, что понятие «дольщик» сегодня перевёрнуто в общественном сознании, а участникам долевого строительства следовало брать ответственность на себя. Он также сообщил, что на достройку только одного дома потребуется не менее 500 млн руб., в то время как на все долгострои региону выделено 689 млн руб.

Очередную акцию протеста дольщики недостроенного жилкомплекса «Новомарусино» проводят с начала декабря – они разместились на территории недостроев в фургонах и объявили голодовку.

В октябре в мэрии Новосибирска прошли обыски по уголовному делу о превышении полномочий при реализации договоров с застройщиками, по вине которых дольщики остались без обещанного жилья. В числе таких компаний – обанкротившееся ООО «Доступное жильё Новосибирск», возводившее дома в «Новомарусино». По мнению городских властей, законодательных нарушений со стороны чиновников не было.

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