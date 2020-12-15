Число проведенных в Новосибирской области тестов на коронавирус превысило миллион

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 15 декабря в Новосибирской области проведено более миллиона тестов на COVID-19.

На сегодняшний день, по сообщению оперштаба, зарегистрировано более 25,3 тыс. жителей региона с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Как ранее писал «Континент Сибирь», в Новосибирске несколько десятков клиник, медцентров, лабораторий и их филиалов проводят подобные тесты. Стоимость услуги составляет в среднем от 750 рублей до 3 тыс. рублей.

Кроме того, в ноябре в новосибирских аптеках начали продавать экспресс-тесты для самостоятельного определения наличия антител к коронавирусу, которые выдают результат в течение 15-20 минут. По данным аптечных сетей, стоимость прибора варьируется от 1,2 тыс. рублей до 2,3 тыс. рублей. В набор входит устройство для забора крови, салфетка и специальная панель, где отображается результат.

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