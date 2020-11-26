Экспресс-тесты, находящие антитела к коронавирусу за 15 минут, появились в аптеках Новосибирска

В новосибирских аптеках начали продавать экспресс-тесты для определения наличия антител к коронавирусу, которые выдают результат в течение 15-20 минут. Они стоят больше тысячи рублей, но не дают гарантию отсутствия инфекции, рассказали несколько городских торговых сетей по продаже медикаментов.

По данным аптечных сетей, стоимость прибора варьируется от 1200 до 2300 рублей. В набор входит устройство для забора крови, салфетка и специальная панель, где отображается результат. Согласно инструкции, «положительных» вариантов может быть три.

Так, наличие антител IgG означает, что организм сформировал устойчивые иммуноглобулины, отвечающие за постоянный иммунитет человека к коронавирусу. Положительный результат на антитела IgM — что вирус может присутствовать на ранней стадии, однако первичная реакция на инфекцию уже началась.

«Иммуноглобулины типа М (IgM) отвечают за первичную реакцию защитной системы организма. Антитела IgM обычно появляются на 3-7 день после появления симптомов», — пояснили в инструкции на сайте одной из аптечных сетей.

Если же показан положительный результат на антитела IgM и IgG одновременно, вирус может присутствовать в организме на вторичной стадии. В этом случае, как поясняет инструкция, организм выделяет первичные иммуноглобулины, но уже началось продуцирование более устойчивых антител, отвечающих за долгосрочный иммунитет к инфекции.

При этом в инструкции уточняется: отрицательный результат не гарантирует отсутствия заболевания. В аптечных сетях подчёркивают, что набор нужно использовать лишь в качестве вспомогательного средства для определения статуса инфекции.

Напомним, с 20 ноября в Новосибирскую область начали поступать препараты для бесплатного лечения коронавируса у амбулаторных больных, их медработники выдают пациентам на дому.

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