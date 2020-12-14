«Красиво, смело и с долей юмора»: красноярские шоумены разделись в ответ на запрет корпоративов

Представители сферы развлечений в Красноярском крае оригинальным способом выразили протест против запретов на проведение праздничных мероприятий. Они устроили обнажённую фотосессию в Instagram в рамках акции под девизом «Нас раздевают, а мы позируем».

В акции «Обнажённый ивент в инстаграме» приняли участие ведущие мероприятий, хореографы, артисты, рестораторы и кондитеры. Флешмоб стал ответом на запрет региональных властей проводить массовые мероприятия в увеселительных заведениях, который был введён 24 ноября из-за коронавируса. Вне закона отказались, в частности, корпоративы, свадьбы и юбилеи.

Как поделился в своей записи в Instagram участник флешмоба, ведущий Антон Киселёв (turbo_toha), из-за запрета на проведение мероприятий представители сферы понесли большие потери. Он отметил, что у большинства его коллег это основной вид заработка.

«Несмотря на подобное безумие и абсурд ситуации, мы с коллегами решили принять этот указ как умеем – красиво, смело и с долей юмора», — написал он на своей странице.

Многие работники шоу-индустрии отметили, что их профессии в сложные времена нужны как никогда.

«Нам кажется странным и неестественным, что в момент, когда эта работа ТАК ВОСТРЕБОВАНА, её запрещают. А ведь людям как никогда нужна праздничная анестезия. Мы не ноем, мы недоумеваем!», — пишет ведущий Евгений Ларкович (larkovich.evgenii).

Фото некоторых участников акции сопровождает не только комментарий флешмоба, но и реклама закрытых мероприятий с их участием и гарантией «безопасного» праздника.

Напомним, власти Новосибирской области назвали условия проведения новогодних корпоративов в этом году.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.