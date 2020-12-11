«Ростелеком» запустил новую услугу «Конструктор рекламы», благодаря которой корпоративные пользователи классического IPTV и Smart TV могут дистанционно управлять телевизорами, а также загружать и показывать в сети собственные рекламные ролики.

«Очевидные преимущества для заказчиков услуги «Конструктор рекламы» —увеличение выручки за счет трансляции рекламного контента, продвижение ценностей компании и бренда, а также повышение информированности и вовлеченности сотрудников или посетителей», — рассказывает директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

«Конструктор рекламы» предоставляется в качестве дополнительной услуги при подключении заказчиком интерактивного телевидения для юридических лиц. Для того чтобы начать пользоваться «Конструктором рекламы», не требуется установка дополнительного оборудования, достаточно просто оставить заявку на его подключение. В условиях пандемии коронавируса в течение первого месяца после подключения «Конструктора рекламы» плата за услугу не взимается.

«Конструктор рекламы» можно использовать для продвижения акций и специальных предложений во время трансляций спортивных матчей или музыкальных каналов в барах и ресторанах, для информирования клиентов о дополнительных услугах и выгодных предложениях в салонах красоты и спа-центрах. Кроме того, сервис позволяет информировать сотрудников об итогах года и ключевых показателях компании, мерах профилактики в медицинских центрах, а также сообщать о важных событиях и предстоящих мероприятиях в образовательных учреждениях.

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