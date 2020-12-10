Новосибирский Биотехнопарк выполнил задачу по выходу на безубыточность

Новосибирский Биотехнопарк выполнил задачу, ранее поставленную руководством региона, и работает без убытков. Об этом на заседании инвестсовета сообщил министр экономического развития НСО Лев Решетников.

Как рассказал в четверг на заседании инвестиционного совета при губернаторе Новосибирской области министр экономического развития региона Лев Решетников, в октябре текущего года выручка АО «УК «Биотехнопарк» составила 46 млн рублей. По словам министра, это больше, чем вся выручка предприятия за 2019 год. «Задача по выходу на безубыточность выполнена», — констатировал Лев Решетников.

Напомним, о необходимости выхода Биотехнопарка в 2020-м году на безубыточность губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил в феврале 2019 года, в ходе инвестсовета. В готовности предприятия к работе без убытков сомневались депутаты регионального парламента, обсуждавшие возможность смены руководства Биотехнопарка. ««Ставить под сомнение целесообразность проекта было бы неправильным. Я исхожу из поговорки – сантехника поменять просто, вопрос – кто будет менять трубы?», — возразил депутатам глава региона.

Биотехнопарк Новосибирской области работает на территории Кольцово согласно постановлению правительства региона от 2010 года. Его работу курирует Агентство инвестиционного развития НСО. По данным Биотехнопарка, инвестиции в проекты его резидентов, наукоемких производств, составляют 4 млрд рублей. В планах областных властей на ближайшие годы – запуск второй очереди Биотехнопарка.

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