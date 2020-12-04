Экс-председатель Новосибирского облсуда проиграла дело в ВС РФ

Верховный суд РФ оставил без изменения решение, по которому Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие следственному комитету на уголовное преследование экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.

Информация об итогах рассмотрения апелляционной жалобы Риммы Шатовкиной опубликована в карточке дела на сайте Верховного суда РФ. Решение было вынесено в минувший четверг.

Напомним, с ходатайством о возбуждении в отношении Риммы Шатовкиной уголовного дела по части второй ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность) в коллегию обратился глава СКР Александр Бастрыкин. Поводом стал инцидент, произошедший летом 2018 года (Римма Шатовкина оставила пост председателя облсуда в октябре 2018 года – «КС»).

По версии следствия, Шатовкина предупредила заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей о готовящемся у него обыске, что позволило подозреваемому уничтожить «определенные доказательства». Поскольку Римма Шатовкина раскаялась в содеянном, ВККС тогда ограничилась предупреждением для нее и не стала лишать судейских полномочий.

После того, как ВККС дала согласие на возбуждение в отношении Шатовкиной уголовного дела, экс-председатель облсуда обжаловала это решение, однако безуспешно. В октябре текущего года Римма Шатовкина обратилась в суд еще раз, с апелляционной жалобой, в удовлетворении которой служители Фемиды ей также отказали.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.