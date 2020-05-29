ВККС одобрила возбуждение дела в отношении экс-председателя Новосибирского облсуда

Высшая квалификационная коллегия (ВККС) согласовала уголовное преследование бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, о котором ходатайствовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Решение было принято на заседании ВККС в пятницу, 29 мая. Напомним, ранее с ходатайством о возбуждении в отношении Риммы Шатовкиной уголовного дела по части второй ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность) в коллегию обратился глава СКР Александр Бастрыкин. Поводом стал инцидент, произошедший летом 2018 года (Римма Шатовкина оставила пост председателя облсуда в октябре 2018 года – «КС»). К одному из судей райсуда Новосибирской области поступило обращение следователя об обыске у заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей. Тогда эту должность занимал Сергей Соколов. Информацию передали Римме Шатовкиной, которая направила документы на имя тогда еще исполняющего обязанности губернатора области Андрея Травникова. После этого копию сопроводительного письма и всех процессуальных актов нашли при обыске у Сергея Соколова. Информация о следственных действиях позволила подозреваемому уничтожить «определенные доказательства». Поскольку Римма Шатовкина раскаялась в содеянном, ВККС тогда ограничилась предупреждением для нее и не стала лишать судейских полномочий.

Как сообщает Право.ру, сейчас Следственный комитет РФ настаивает на том, что в действиях Риммы Шатовкиной есть состав преступления. Сама судья связывает уголовное преследование со случаем в 2018 году в Железнодорожном суде Новосибирска, когда в уголовном деле о попытке сбыта наркотиков следователь подменил обвинительное заключение, а Шатовкина не стала «заминать» скандал. В ходе рассмотрения ее вопроса на заседании коллегии, были изучены материалы и по этому делу: инцидент с обвинительным заключением был признан «технической ошибкой». «Если это ошибка, тогда надо было направлять дело на доследование. Решение по тому делу я не комментирую», — цитирует Право.ру Римму Шатовкину. Кроме того, судья пожаловалась на «информационное давление». А ее адвокат заявил, что в деле Соколова «разглашения не было».

В итоге ВККС дала согласие на привлечение Риммы Шатовкиной к уголовной ответственности.

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