Верховный суд РФ не стал отменять согласие на уголовное преследование экс-председателя Новосибирского облсуда

Верховный суд РФ отказал экс-председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной, оспорившей согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на возбуждение в отношении нее уголовного дела.

Как сообщает РАПСИ со ссылкой на источник в пресс-службе Верховного суда РФ, решение ВККС было оставлено без изменений. Напомним, с ходатайством о возбуждении в отношении Риммы Шатовкиной уголовного дела по части второй ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность) в коллегию обратился глава СКР Александр Бастрыкин. Поводом стал инцидент, произошедший летом 2018 года (Римма Шатовкина оставила пост председателя облсуда в октябре 2018 года – «КС»).

К одному из судей райсуда Новосибирской области поступило обращение следователя об обыске у заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей. Тогда эту должность занимал Сергей Соколов. Информацию передали Римме Шатовкиной, которая направила документы на имя тогда еще исполняющего обязанности губернатора области Андрея Травникова. После этого копию сопроводительного письма и всех процессуальных актов нашли при обыске у Сергея Соколова. Информация о следственных действиях позволила подозреваемому уничтожить «определенные доказательства». Поскольку Римма Шатовкина раскаялась в содеянном, ВККС тогда ограничилась предупреждением для нее и не стала лишать судейских полномочий.

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