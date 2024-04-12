Экс-начальник новосибирского ЦОДД не смог обжаловать приговор

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего начальника регионального Центра организации дорожного движения Вячеслава Трещева. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, что директора ГКУ «ЦОДД» Вячеслава Трещева задержали в собственном доме во время получения взятки в особо крупном размере. 21 декабря 2022 года Ленинский районный суд Новосибирска заключил обвиняемого под стражу. По данным следствия, Трещев предложил предпринимателю, действующему от лица ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал», помощь в получении контрактов по установке камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и принятии работ. Стоимость покровительства составила не менее 4 млн рублей.

Приговором Ленинского районного суда города Новосибирска от 29 декабря прошлого года Трещев был признан виновным по ч.6 ст. 290 УК РФ (взяточничество). Ему назначили 8 лет колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 7 750 000 рублей.

Защитники обжаловали приговор суда первой инстанции, однако сегодня, 12 апреля, Новосибирский областной суд оставил приговор райсуда без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что главу Центрального округа Новосибирска оправдали по делу о халатности.