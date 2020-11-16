Изъятие земель под строительство обхода Барнаула завершится в течение двух лет

Изъятие и резервирование земельных участков под строительство обхода Барнаула завершится за год-два. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства транспорта Алтайского края Александра Дементьева 16 ноября.

Как сообщил министр на пресс-конференции в понедельник, сейчас идёт активная работа по резервированию и изъятию земельных участков под строительство обхода, чтобы в случае привлечения инвестиций или выделения субсидий объект находится на стадии максимальной готовности.

«Будем стараться в ближайшие год-два все эти работы закончить», — цитирует агентство Александра Дементьева, который отметил, что этот результат возможен, если в ходе работ не возникнет судебных споров.

По словам главы минтранса, изымаемых земель достаточно много. Это и части участков площадью порядка 25 квадратных метров, и целые участки в 25 соток.

Напомним, в 2019 году инвестиции в строительство обхода эксперты оценили в 50 млрд руб. Помимо протяжённого участка дороги, планируется также возвести ещё один мост через Обь и несколько путепроводов.

Обход Барнаула планируется построить для транзитного транспорта, который следует из Казахстана, Монголии, Китая и других государств. Сейчас он проезжает по городским магистралям.

Победителем конкурса на строительство обхода стала санкт-петербургская компания АО «Институт «Стройпроект». Организация предложила 682,4 млн руб. при стартовой цене 758 млн руб. Конкурс на право заключения контракта по разработке проектной документации объекта был объявлен в 2016 году.

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