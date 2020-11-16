В Республику Алтай закупят новое оборудование для тестирования на коронавирус

Правительство Республики Алтай прорабатывает вопрос закупки дополнительных лабораторий для тестирования на коронавирусную инфекцию. Новое оборудование позволит увеличить темпы диагностики в регионе, отметили в пресс-службе правительства региона.
Как подчеркнули в пресс-службе республиканского правительства, тестирование на коронавирус проходит в регионе с задержками из-за нехватки мощностей.
«Поручено проработать вопрос закупки ещё нескольких лабораторий для того, чтобы тесты на коронавирус обрабатывались максимально оперативно», — сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.
Всего на борьбу с коронавирусной инфекцией в республике выделено более 5,8 млрд руб. Порядка 600 млн руб. – средства регионального бюджета, остальная часть направлена из федерального центра.
Сейчас в Республике Алтай развёрнуто 615 коек в 10 госпиталях. Из них занято 365 мест, свободные коечный фонд составляет 40%.
По последним данным, коронавирусом в регионе заражено 9 623 человека. Также с начала эпидемии в республике зафиксировано 82 летальных случая. Последний суточный прирост заболевших здесь составил 96 человек.
Напомним, в начале ноября глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом.