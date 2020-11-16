В Республику Алтай закупят новое оборудование для тестирования на коронавирус

Юлия Моисеева
 
лаборатория, тестирование
Фото Михаила Перикова

Правительство Республики Алтай прорабатывает вопрос закупки дополнительных лабораторий для тестирования на коронавирусную инфекцию. Новое оборудование позволит увеличить темпы диагностики в регионе, отметили в пресс-службе правительства региона.

Как подчеркнули в пресс-службе республиканского правительства, тестирование на коронавирус проходит в регионе с задержками из-за нехватки мощностей.

«Поручено проработать вопрос закупки ещё нескольких лабораторий для того, чтобы тесты на коронавирус обрабатывались максимально оперативно», — сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Всего на борьбу с коронавирусной инфекцией в республике выделено более 5,8 млрд руб. Порядка 600 млн руб.  – средства регионального бюджета, остальная часть направлена из федерального центра.

Сейчас в Республике Алтай развёрнуто 615 коек в 10 госпиталях. Из них занято 365 мест, свободные коечный фонд составляет 40%.

По последним данным, коронавирусом в регионе заражено 9 623 человека. Также с начала эпидемии в республике зафиксировано 82 летальных случая. Последний суточный прирост заболевших здесь составил 96 человек.

Напомним, в начале ноября глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом.

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