В Республику Алтай закупят новое оборудование для тестирования на коронавирус

Правительство Республики Алтай прорабатывает вопрос закупки дополнительных лабораторий для тестирования на коронавирусную инфекцию. Новое оборудование позволит увеличить темпы диагностики в регионе, отметили в пресс-службе правительства региона.

Как подчеркнули в пресс-службе республиканского правительства, тестирование на коронавирус проходит в регионе с задержками из-за нехватки мощностей.

«Поручено проработать вопрос закупки ещё нескольких лабораторий для того, чтобы тесты на коронавирус обрабатывались максимально оперативно», — сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Всего на борьбу с коронавирусной инфекцией в республике выделено более 5,8 млрд руб. Порядка 600 млн руб. – средства регионального бюджета, остальная часть направлена из федерального центра.

Сейчас в Республике Алтай развёрнуто 615 коек в 10 госпиталях. Из них занято 365 мест, свободные коечный фонд составляет 40%.

По последним данным, коронавирусом в регионе заражено 9 623 человека. Также с начала эпидемии в республике зафиксировано 82 летальных случая. Последний суточный прирост заболевших здесь составил 96 человек.

Напомним, в начале ноября глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом.

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