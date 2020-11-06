Мэр Новосибирска меняет главу Октябрьского района

Новым руководителем Октябрьского района станет подчиненный вице-мэра Новосибирска по строительству.

По сведениям «Континента Сибирь», с понедельника, 9 ноября, к обязанностям главы Октябрьской администрации приступит Александр Колмаков. До последнего времени –заместитель начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии. Колмаков – эксперт по вопросам новосибирских долгостроев, проблеме обманутых дольщиков.

Последние шесть лет Октябрьским районом Новосибирска руководил Петр Прокудин. Ему 62 года. В прошлом возглавлял Заельцовский районный Совет народных депутатов. В 1994 году стал заместителем главы заельцовской администрации. 2000-2006 гг. – глава Заельцовского района. С 2006-го – начальник управления науки и промышленности мэрии Новосибирска. 2011-2014 гг. – заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, начальник управления науки и промышленности мэрии.

Источники «Континента Сибирь» расходятся в оценке мотивов кадровой перестановки. Одни считают, что она связана с итогами избирательной кампании 2020. Ни на одном из семи одномандатных округов в Октябрьском районе в городской Совет депутатов не прошли кандидаты от КПРФ. Некоторые из них они, вероятно, рассчитывали на мандаты. Например, по округу № 38, где «Единая Россия» вообще никого не выставила. Здесь победила представитель ЛДПР Инна Ильиных. На округе 40 выиграла представитель оппозиционной «Коалиции 2020» Хельга Пирогова, которая конкурировала с коммунистом Дмитрием Лобыней, начальником комитета рекламы мэрии, арестованным в конце сентября. 41 округ достался самовыдвиженцу Андрею Гудовскому, который сразу после избрания вступил во фракцию ЕР. Гудовский обошел на выборах экс-депутата от КПРФ Олега Волобуева.

Другие собеседники редакции склоняются к идее, что смена главы района позволяет сделать выводы о приоритетах Локтя по отношению к территории. Управление, в котором до перехода на пост руководителя октябрьской администрации работает Александр Колмаков, курирует «строительный» вице-мэр Алексей Кондратьев. Последний стал заместителем Анатолия Локтя в 2014 году, он перешел на этот пост с должности главы администрации Октябрьского района.

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