Бывший вице-спикер горсовета Новосибирска стал главным советником мэра

Елена Аникина
 
Ренат Сулейманов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сделал своего соратника Рената Сулейманова главным советником.

На официальном сайте городской администрации имя второго секретаря новосибирского обкома КПРФ, бывшего вице-спикера Совета депутатов Новосибирска Рената Сулейманова стоит в числе одного из семи советников мэра. Источники «Континента Сибирь», представляющие КПРФ, отмечают, что бывший депутат стал главным советником.

Такой статус был у экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края Виктора Толоконского, который ушел с поста главного советника Анатолия Локтя в 2018 году.

В пресс-службе мэрии Новосибирска корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали о распоряжении, которым с 1 октября Ренат Сулейманов назначен на пост «не относящийся к должностям муниципальной службы».

Ренат Сулейманов был депутатом пяти созывов, в этом году он проиграл выборы в горсовет координатору штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергею Бойко.

Сам Ренат Сулейманов ответил редакции, что пока не будет комментировать назначение.

Среди советников мэра-коммуниста Новосибирска, кроме Рената Сулейманова, числятся бывший депутат Заксобрания Андрей Жирнов и экс-депутат горсовета Новосибирска Иван Конобеев, а также Павел Петер, Александр Катюхин, экс первый вице-мэр Виктор Воронов и Петр Дикарев. Также советником мэра на общественных началах является генеральный директор «Ривер Парка» Олег Торопкин» и бывший глава Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу, заместитель генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ» Александр Тимошенко. Бывшего депутата Заксобрания Сергея Клестова в перечне советников мэра нет, по словам источников «Континента Сибирь», он приходил в отдел кадров увольняться.

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