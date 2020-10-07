Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сделал своего соратника Рената Сулейманова главным советником.

На официальном сайте городской администрации имя второго секретаря новосибирского обкома КПРФ, бывшего вице-спикера Совета депутатов Новосибирска Рената Сулейманова стоит в числе одного из семи советников мэра. Источники «Континента Сибирь», представляющие КПРФ, отмечают, что бывший депутат стал главным советником.

Такой статус был у экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края Виктора Толоконского, который ушел с поста главного советника Анатолия Локтя в 2018 году.

В пресс-службе мэрии Новосибирска корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали о распоряжении, которым с 1 октября Ренат Сулейманов назначен на пост «не относящийся к должностям муниципальной службы».

Ренат Сулейманов был депутатом пяти созывов, в этом году он проиграл выборы в горсовет координатору штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергею Бойко.

Сам Ренат Сулейманов ответил редакции, что пока не будет комментировать назначение.

Среди советников мэра-коммуниста Новосибирска, кроме Рената Сулейманова, числятся бывший депутат Заксобрания Андрей Жирнов и экс-депутат горсовета Новосибирска Иван Конобеев, а также Павел Петер, Александр Катюхин, экс первый вице-мэр Виктор Воронов и Петр Дикарев. Также советником мэра на общественных началах является генеральный директор «Ривер Парка» Олег Торопкин» и бывший глава Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу, заместитель генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ» Александр Тимошенко. Бывшего депутата Заксобрания Сергея Клестова в перечне советников мэра нет, по словам источников «Континента Сибирь», он приходил в отдел кадров увольняться.

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