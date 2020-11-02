В следующем году у мэра Новосибирска не будет советников

Администрация Новосибирска прорабатывает вопрос упразднения института советников мэра.

Сотрудники мэрии Новосибирска на прошлой неделе впервые публично упомянули о том, что с января 2021 года у главы города не останется советников. Об этом сказала на октябрьской сессии горсовета начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргарита Маслова, отвечая на вопрос депутатов о грядущем повышении ставок муниципальных чиновников.

Корреспондент «Континента Сибирь» обратился с просьбой рассказать детали кадровых перемен к нескольким сотрудникам городской администрации, в том числе, к трем советникам мэра. Никто из них не был в курсе структурных преобразований. Также редакция сделала запрос в мэрию о процедурных нюансах, стадии принятия решения и будущем статусе действующих советников Анатолия Локтя. Из ответа департамента правовой и кадровой политики мэрии Новосибирска следует, что «в настоящий момент вопрос находится в стадии разработки». Один из собеседников «Континента Сибирь», имеющий отношение к новосибирскому обкому КПРФ, отметил, что перемены связаны с федеральным законодательством.

1 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сделал партийного соратника, второго секретаря новосибирского обкома КПРФ Рената Сулейманова главным советником. До сентябрьских выборов тот был депутатом пяти созывов горсовета Новосибирска, вице-спикером. Ренат Сулейманов проиграл кампанию координатору штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергею Бойко.

Среди советников мэра-коммуниста Новосибирска, кроме Рената Сулейманова, числятся бывший депутат Заксобрания Андрей Жирнов и экс-депутат горсовета Новосибирска Иван Конобеев, а также Павел Петер, Александр Катюхин, экс первый вице-мэр Виктор Воронов и глава регионального отделения партии «За правду», режиссер Петр Дикарев (с января 2020). Также советниками мэра на общественных началах являются генеральный директор «Ривер Парка» Олег Торопкин и бывший глава Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу, бывший заместитель генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ» Александр Тимошенко.

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