Инициативная группа дольщиков ЖК «Новомарусино» остановила голодовку возле правительства Новосибирской области. Решение было принято после того, как четыре участника трехдневной акции протеста почувствовали себя плохо.

С утра пятницы до ночи воскресенья продолжалась голодовка обманутых дольщиков ЖК «Новомарусино» у здания правительства Новосибирской области. «Континет Сибирь» писал ранее о начале акции протеста. В результате голодовки двух женщин госпитализировали, еще две с признаками повышенного артериального давления от медицинской помощи отказались.

Сегодня в мэрии города Новосибирска инициативная группа дольщиков встретилась с начальником департамента архитектуры и строительства мэрии Алексеем Кондратьевым и начальником отдела капитального строительства и инженерного обеспечения Александром Колмаковым.

«На сегодняшний день результатов ноль. Мэрия не готова отвечать на наши вопросы. Перенесли встречу на пятницу, будет представитель конкурсного управляющего. Голодовка пока отложена, нет смысла терять людей из-за просчетов власти», — рассказал «Континенту Сибирь» участник инициативной группы дольщиков ЖК «Новомарусино» Олег Миллер.

При этом участник инициативной группы подчеркнул, что свои дальнейшие действиях дольщики «Новомарусино» будут планировать по итогам встречи в пятницу, а также предложенных мэрией вариантов решения проблемы.

Напомним, что несколько лет назад около 700 новосибирских семей вложили деньги в строительство ЖК «Новомарусино». Этим летом застройщик жилого комплекса (ООО «ДЖН-Новосибирск») был признан банкротом.

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