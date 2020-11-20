Мэрия Новосибирска упразднила должности советников

Глава Новосибирска подписал постановление о переформатировании структуры, в которой числились советники. Это не значит, что их уволили из мэрии.

Постановление об управлении по оргобеспечению деятельности мэра вышло 9 ноября. В подразделении больше нет советников. Но появилась новая строчка «главные эксперты».

В департаменте информационной политики мэрии Новосибирска корреспонденту «Континента Сибирь» подтвердили факт упразднения постов советников мэра. Вместо них появляется штат главных экспертов, «которые не находятся на муниципальных должностях». По словам представителя департамента информполитики, главные эксперты будут получать зарплату.

Один из советников мэра, экс-депутат горсовета Новосибирска Иван Конобеев отметил, что перевод в новый статус связан с приведением структуры аппарата мэрии в соответствие с требованиями о реестре муниципальных должностей на уровне страны. Советники мэра Новосибирска к категории муниципальных служащих не относились, что противоречит федеральному требованию.

Иван Конобеев добавил, что пока не ознакомился с нюансами перевода. По его словам, переформатирование структуры вероятнее всего отразится на зарплате экс-советников в новой должности, так как «убрали некоторые коэффициенты».

Один из советников мэра Новосибирска, режиссер и глава регионального отделения партии «За правду» Петр Дикарев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отметил, что ничего не знает о процедуре переформатирования структуры управления по организационному обеспечению деятельности мэра. По его словам, ему не поступало информации ни о переводе в новый статус, ни о ликвидации института советников главы города. «Даже если это происходит в рамках оптимизации расходов, на мне город не сэкономит ни копейки, потому что и не тратил. Я не получал зарплату», – подчеркнул Петр Дикарев.

Редакция сделала запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить информацию о количестве главных экспертов, их именах, деталях работы и содержания штата специалистов.

Среди советников мэра-коммуниста Новосибирска были второй секретарь областного комитета КПРФ, экс-вице-спикер городского Совета депутатов Ренат Сулейманов, бывший депутат Заксобрания Андрей Жирнов и экс-депутат горсовета Новосибирска Иван Конобеев, а также Павел Петер, Александр Катюхин, экс первый вице-мэр Виктор Воронов и глава регионального отделения партии «За правду», режиссер Петр Дикарев (с января 2020). Также советниками мэра на общественных началах являлись генеральный директор «Ривер Парка» Олег Торопкин и бывший глава Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу, бывший заместитель генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ» Александр Тимошенко.

«Континент Сибирь» сообщал, что на октябрьской сессии горсовета начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргарита Маслова упомянула, что с января 2021 года у главы города не останется советников. 30 октября на редакционный запрос департамент правовой и кадровой политики мэрии Новосибирска ответил, что «вопрос находится в стадии разработки».

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