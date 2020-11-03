Замгубернатора Иркутской области попал в больницу с коронавирусом

Заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства 3 ноября.

Подробности о состоянии Бунёва не сообщаются.

Ранее также с коронавирусной инфекцией госпитализировали губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Как сообщила в соцсетях заведующая реанимационным отделением областной клинической больницы Елена Овчаренко, губернатор уже готовится к выписке, его температура в норме.

Кроме того, коронавирус обнаружен у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева и его первого заместителя Руслана Ситникова. Оба чиновника находятся на самоизоляции и работают из дома.

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области, 3 ноября в регионе зарегистрировано 245 новых больных, а всего – 25 273. За сутки из медучреждений выписано 126 человек (всего – 19 890), 14 пациентов с диагнозом COVID-19 умерли (всего 464).

Напомним, 3 ноября стало известно о заражении коронавирусом главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

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