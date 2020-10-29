Новосибирский бизнесмен Александр Манцуров стал единоличным владельцем «Сибирского гиганта»

Александр Корнев
 

Партнер Александра Манцурова по бизнесу, предприниматель Андрей Кузнецов вышел из состава соучредителей торгового холдинга «Сибирский гигант».

Соответствующие изменения 28 октября были внесены в ЕГРЮЛ. Согласно данным Rusprofile, Александр Манцуров стал единственным учредителем ООО «ТХ Сибирский гигант». Его доля в уставном капитале компании выросла с 17, 5 млн рублей до 33 млн рублей – 100%. При этом Андрей Кузнецов вместе с Александром Манцуровым остаются соучредителями компании «Гигант 4», специализирующейся на операциях с недвижимостью.

Торговый холдинг «Сибирский гигант» был основан в 1996 году. Его возглавляет теперь уже бывший депутат Законодательного собрания региона Александр Манцуров. В состав холдинга входят гипермаркеты «Гигант», супермаркеты «Мегас» и универсамы «Горожанка».

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