На IT-форуме в Новосибирске покажут «собачий нос» для поиска коронавируса

В четверг, 29 октября в Новосибирске открылся международный форум «Городские технологии», площадки которого будут работать в режиме онлайн. Одна из площадок будет посвящена технологиям в борьбе с пандемией коронавируса.

Организаторами форума выступили мэрия Новосибирска и Сибирское отделение РАН. Как пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в этом году главными темами форума станут «Искусственный интеллект на службе города» и «Город в период угрозы пандемии». В программе примут участие более 80 спикеров-экспертов в области Smart City, представителей РАН, крупных корпораций, а также муниципалитетов и инновационных компаний России, Японии, Нидерландов, Испании, США и Китая. Участие в форуме подтвердили госкорпорации «Роскосмос», «Росатом», Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), НП «ГЛОНАСС», «Яндекс», научно-исследовательские институты СО РАН, вузы города.

В рамках форума в большом зале мэрии Новосибирска будет организована выставка приборов и средств для обеззараживания воздуха и предметов, также дистанционного контроля температуры тела человека. Для участия в выставке были приглашены 7 новосибирских предприятий, в числе которых «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» (НЗПП). Как ранее рассказывал «Континенту Сибирь» генеральный директор НЗПП Владимир Исюк, предприятие разработало и изготовило автомат для производства медицинских масок, а также электронные обеззараживатели — бактерицидные ультрафиолетовые рецикуляторы. Завод выпустил уже более 200 рециркуляторов, которые были переданы в цеха и подразделения предприятия. Еще одной разработкой НЗПП в борьбе с COVID-19 стал электронный биосенсор для обнаружения коронавируса на ранней стадии. Идею детектора разрабатывал Институт полупроводников СО РАН, прибор работает по принципу «собачьего носа», используя модуляцию проводимости. Определенный маркер наносится на тонкий проводник, в ходе исследования биожидкости вирус «прилипает» к маркеру, из-за чего меняется проводимость проволоки.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.