Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро: «Что бы мы ни делали, у нас получается ракета»

В начале октября Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заем в размере 400 млн рублей для Новосибирского завода полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро (НЗПП с ОКБ). Средства пойдут в том числе на масштабную модернизацию предприятия, в результате которой завод закрепится в тройке ведущих российских предприятий микроэлектроники. О планах завода «Континенту Сибирь» рассказали генеральный директор НЗПП с ОКБ ВЛАДИМИР ИСЮК и его заместитель по научной работе АЛЕКСАНДР ГЛУХОВ.

Объединенный завод Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ (НЗПП с ОКБ) и НПП «Восток» — один из ведущих разработчиков и производителей интегральных схем, операционных усилителей, фотоприемных устройств и датчиков.

— Владимир Ильич, что ждет завод в ближайшие два года?

Владимир Исюк: — Мы планируем инвестировать в завод 2,4 млрд рублей. 1,6 млрд нам дал госбюджет, решение принималось еще в 2013 году. 300 млн своих средств мы нашли и добавили, 400 млн в качестве кредита готов дать ФРП. На эти средства мы проведем техническое перевооружение предприятия и выйдем на уровень 180 нанометров. Должны были завершить все работы до конца года, но нас в этом плане немного притормозили западные санкции и отсутствие финансирования, поэтому программу продлили еще на год. После выхода на уровень 180 нанометров мы займем третью устойчивую позицию в списке российских предприятий микроэлектроники, после зеленоградских «Микрона» и «Ангстрема». Причем в эти фабрики, по разным оценкам, было вложено от 50 до 100 млрд рублей в каждую, у нас инвестиции гораздо скромнее. У нашего завода тесные научно-технические связи с институтами СО РАН, и с учетом этого мы будем единственным за Уралом современным центром микроэлектронной и полупроводниковой промышленности. Сразу добавлю, что я говорю не обо всей радиоэлектронике, так как эта сфера гораздо шире, а именно о микроэлектронике как основного производителя электронной компонентной базы (ЭКБ) для радиоэлектроники.

— Насколько я понимаю, предприятие также вложит средства в налаживание выпуска сверхбольших интегральных схем (СБИС). Насколько сегодня востребованы СБИС в отечественной промышленности и как их выпуск отразится на решении вопроса импортозамещения?

Александр Глухов: — Современные СБИС — это схемы на уровне миллионов, даже миллиардов транзисторов на чипе. Они применяются в схемах памяти, контроллерах, процессорах, видеоконтроллерах и других изделиях. Речь идет о применении не только в оборонном комплексе, но и в гражданской продукции, а это, безусловно, вопрос импортозамещения. Этих схем в год мы планируем выпускать минимум на 2–3 млрд рублей.

Владимир Исюк: — Санкции на нас негативно сказываются, но импортозмещение — это наш основной доход. Нам же закрывают не только технологии, но и не продают современные интегральные схемы. В силу наших компетенций что можем, мы делаем сами, на отечественных материалах и отечественной элементной базе. Импротозамещение — это наша ключевая задача. После технического перевооружения мы в 10 раз увеличим наши возможности в этом направлении.

— НЗПП выпускает продукцию для гражданской промышленности и по госзаказу, ранее федеральными властями была поставлена задача постепенного перехода с гособоронзаказа на выпуск продукции гражданского и двойного назначения. Как идет этот процесс на предприятии, можете поделиться какими-либо цифрами заказов, назвать контрагентов?

Владимир Исюк: — Наш гособоронзаказ у нас был, есть и будет. Если он уменьшается, то это меньше штыковых лопат делают, «землянок наших в три наката» и даже меньше танков. Зато делают высокоточные ракеты и самолеты, где сплошная микроэлектроника. Для обеспечения предприятий изготовителей вооружения, военной и специальной техники мы разрабатываем и изготавливаем новые микросхемы и полупроводниковые приборы. Доля новых изделий в 2021 году по прогнозу должна достичь 50%.

При этом мы последовательно ищем наши рыночные ниши для выпуска гражданской продукции. Что бы мы ни делали, у нас ракета получается. В воде не тонет, в огне не горит и еще и радиационно стойкая. Так нас учили, и этот уровень качества и надежности нельзя потерять даже ради выпуска гражданской продукции. Бесперспективно кого-нибудь копировать, поэтому мы ищем новые и нестандартные решения для «гражданки». Например, тот же биосенсор, обнаружение. Или ЧИП ПП, это упаковка в пластик и ЧИП — исполнение для поверхностного монтажа, именно для «гражданки».

— А что за биосенсор?

Владимир Исюк: — Александр Глухов много лет занимается идеей, которая сейчас, возможно, выстрелит «на ура». Мы наконец-то сделаем биосенсор для мирового рынка, это миллиарды рублей. Это биосенсор для определения коронавируса.

Александр Глухов: — Идею детектора разрабатывал Институт полупроводников СО РАН, потом уже мы подключились, и сейчас есть уже первые опытные образцы биосенсора. Это очень тонкий проводничок, который может быть и углеродной трубкой, толщиной максимум 50 нанометров и шириной менее микрона. Используется модуляция проводимости. Наносится на проводничок так называемый маркер, соответствующий исследуемому заболеванию, и определенная селективная частица из биожидкости — слюны, крови, мочи — прилипает к этому маркеру, после чего меняется проводимость проволочки. Что-то вроде «собачьего носа», который может улавливать COVID-19 на ранней стадии. Причем прибор может работать с разными маркерами, в том числе и на онкологию.

Владимир Исюк: — Задача биосенсора — создание принципиально нового высокочувствительного комплекса. Критерии чувствительности у него гораздо выше, чем у ПЦР, время теста — 5 минут. Высокая автоматизация комплекса позволит снизить стоимость анализа. Вообще мы участвуем в борьбе с коронавирусом. Разработали и изготовили автомат для производства медицинских масок, сейчас используем маски собственного производства, но в борьбе с COVID-19 сделали упор на электронные обеззараживатели — бактерицидные ультрафиолетовые рецикуляторы. Разработали, уже изготовили более 200 штук, передали в цеха и подразделения, продолжаем их выпуск. Но основное — это электронный биосенсор.

— Весной текущего года прошла реорганизация, в результате которой в состав НЗПП с ОКБ вошло НПП «Восток». Можно ли подвести сейчас первые итоги слияния, какие совместные программы и проекты уже запущены, что удалось реализовать?

Владимир Исюк: — Результат объединения — это оптимизация в широком смысле, производственная инженерная и, конечно, кадровая. По производственной линии увеличение процента выхода годных изделий выросло в два раза, по инженерной экономия энергоресурсов — в полтора раза. «Восток» ранее уже прошел перевооружение, инвестиции составили в районе 800 млн рублей, и в результате обеспечил проектные нормы до 500 нанометров. Сегодня эта фабрика по производству кристаллов — наша кормилица, одна кристальная линейка начала работать на два завода, при этом она стала лучше, современнее, а кристальную линейку на НЗПП мы остановили как менее эффективную. Зато все сборочные процессы мы объединили на НЗПП. Когда мы сделаем на НЗПП 180 нанометров, линейка «Востока» будет интегрирована. Из двух современных производств будет создана еще более современная фабрика, которая, по планам, будет называться «НЗПП — Восток».

— На днях, в ходе подписания соглашения между одним из новосибирских предприятий и вузов, говорилось об актуальности связей новосибирской промышленности с вузами и научными центрами, для подготовки кадров, совместных исследований и так далее. Есть ли такая коммуникация у НЗПП с ОКБ?

Владимир Исюк: — Мы поддерживаем любые формы сотрудничества. У нас на предприятии более пяти лет работают шесть филиалов базовых кафедр вузов Новосибирска и Томска, которые ведут совместную преподавательскую и научно-техническую деятельность. Это НГТУ, СибГУТИ, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Институт оптики и оптических технологий и другие. У предприятия устойчивые кооперационные связи с институтами СО РАН, в первую очередь, с Институтом физики полупроводников им. Ржанова. С конкретными договорами на научно-исследовательские работы, измеряемыми десятками миллионов рублей, с конкретными результатами внедрения в производство и совместными поставками законченных изделий для головных заказчиков.

— В конце сентября в Ялте проходил VI Международный форум «Микроэлектроника 2020», в котором приняли участие представители НЗПП с ОКБ. Насколько продуктивной была поездка?

Владимир Исюк: — В этом году форум совместил две площадки, это форум «Микроэлектроника», где обсуждались в основном цели, задачи и направления развития дизайн-центров по проектированию и разработкам ЭКБ. А также конференция предприятий радиоэлектронной промышленности (РЭП), где обсуждались задачи, стоящие перед всей отраслью. Также там была размещена выставка инновационных разработок предприятий РЭПа, в том числе и в первую очередь — микроэлектроники. Мы приняли участие в выставке, выступили с докладами и сообщениями. Это полезный формат встреч, хотя выводы делать пока рано. Но самое главное, там говорилось о необходимости сохранить отечественную микроэлектронику и развивать ее, а это означает господдержку наших начинаний, в том числе и перевооружения.

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