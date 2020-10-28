В ходе очередного заседания правительства Новосибирской области 28 октября министр финансов региона Виталий Голубенко прокомментировал проект поправок в областной бюджет на 2020 год и плановый период на ближайшие два года. Он рассказал о том, сколько бюджет потерял из-за пандемии и связанных с ней ограничений, а также пояснил, какие статьи из-за этого, возможно, придется сократить.

Первая часть доклада коснулась второго федерального транша в 100 млрд рублей для компенсации регионам выпавших доходов. Новосибирская область, по словам министра, получила 7,8 млрд рублей и основная часть этой суммы – около 6 млрд – на финансовую поддержку безработных, семей с детьми и тому подобные программы. 1,2 млрд рублей было адресовано на материальную поддержку медицинских работников и сотрудников социальных учреждений, работающих с людьми, заразившимися коронавирусом. Еще 410 млн – на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций. Наконец, 326 млн было выделено на компенсацию понесенных областью расходов на санитарную безопасность во время голосования о поправках в Конституции России.

«Для решения этих задач задействуется не только Фонд национального благосостояния, но и перераспределение средств от других статей, в том числе для наполнения резервного фонда, из которого бузут закрываться важные вопросы», – пояснил Виталий Голубенко.

По вопросам, не связанным с коронавирусом, предполагается еще больший объем федеральных траншей – только в области дорожного хозяйства федеральный бюджет планирует выделить 8,5 млрд рублей, из которых почти 6 млрд должно пойти на строительство четвертого моста через Обь и около 1,7 млрд – на дорогу, ведущую к строящемуся ЛДС и станции метро «Спортивная». Между тем, областной бюджет расходы на строительство этой дороги уменьшил на 291 млн рублей – это стало крупнейшим сокращением по направлению минстроя.

Только на сокращении производства бензина во втором квартале, когда карантинные меры были самыми жесткими, областной бюджет недополучил 772 млн рублей на акцизах. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, также присутствовавший на заседании, напомнил про то, что территориальная программа здравоохранения недополучила около 500 млн рублей. Тем не менее, баланс доходов и расходов, по словам Виталия Голубенко, удалось сохранить.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка отметил, что в законопроекте не учитывается подготовка к зиме и недополученные доходы от услуг ЖКХ в размере 1,1 млрд рублей. Виталий Голубенко ответил, что потребность, безусловно, учитывается, но возможности дополнительно перераспределить расходы в таком объеме нет. Поэтому, по его словам, все будет учтено в проекте бюджета на 2021 год.

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