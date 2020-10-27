В центральной районной больнице города Куйбышева пациентам не хватило мест не только в палатах, но даже в коридорах учреждения. Накануне в СМИ попали фотографии, на которых больные лежат на койках, установленных на лестничных клетках. Информацию прокомментировал министр здравоохранения Новосибирской области.

В ходе брифинга 27 октября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал шокирующие фото, появившиеся сегодня на Тайга.инфо. На кадрах изображены люди, лежащие на кроватях, которые установили между лестничными пролетами.

«Ситуация та, которую можно сегодня встретить в условиях той пандемии, в которой мы находимся. Когда пациенты поступают, мы им всем должны оказать медицинскую помощь, они принимаются. Сегодня дополнительно были перепрофилированы в структуре инфекционного госпиталя куйбышевской больницы дополнительные палаты, и эти пациенты уже там находятся. То есть это была временная мера», — сказал министр.

Также Константин Хальзов прокомментировал флешмоб, устроенный недавно пациентами 11-й больницы Новосибирска. Напомним, ранее несколько больных выложили в соцсетях фото с плакатами в руках, на которых был написан призыв сделать им ПЦР-тест, чтобы они могли выписаться из больницы. Ситуация, по словам министра, была вызвана временными сбоями в поставке тестов.

«Каждый ковидный госпиталь закреплен за определенной лабораторией, которая проводит тесты. У той лаборатории, которая работала на 11-ую больницу в пятницу произошел сбой в оборудовании, поэтому тесты не были вовремя выданы. На сегодняшний день всё восстановлено и работает», — пояснил Константин Хальзов.

Министр рассказал журналистам и о планах создать дополнительные койки для «ковидных» пациентов в клинике Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России) и федеральном центре НИИТО. В первом учреждении для лечения больных коронавирусом появится 150 мест, во втором – 100.

В настоящее время региональный минздрав ожидает разрешения из Москвы по перепрофилированию СОМЦ ФМБА. А в начале ноября, в случае сохранения существующей эпидситуации, будет обсуждаться вопрос об открытии «ковидного» госпиталя в НИИТО. Оба федеральных учреждения, по словам министра, уже готовы к перепрофилированию.

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