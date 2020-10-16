В Новосибирске срочно требуются врачи и медсестры для работы в ковидных госпиталях. Объявления об этом появились на известном портале поиска работы.



По информации сайта по подбору персонала HeadHunter, терапевта и пульмонолога срочно ищут в инфекционный госпиталь городской клинической больницы №11. Специалистам предлагается заработная плата от 145 тыс. до 160 тыс. рублей.

Врачи этих же специальностей востребованы и в городской больнице №3, которая, как известно, является распределительным узлом для больных коронавирусом. Здесь будущим сотрудникам обещают зарплату от 150 тыс. рублей.

Срочно ищут медсестер для работы с пациентами с COVID-19 и в перепрофилированный под ковидный госпиталь родильный дом № 2. Младшему медицинскому персоналу здесь предлагают зарплату от 85 000 рублей на руки. У соискателя должен быть опыт работы от 1-го до 3-х лет и удостоверение о прохождении цикла обучения по COVID-19.

Напомним, ранее врачи пожаловались на плохую работу информационных ресурсов медучреждений и попросили губернатора НСО профинансировать покупку оборудования и средства защиты, которые необходимы медучреждениям в условиях пандемии.

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