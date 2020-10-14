Главный акушер-гинеколог Новосибирской области объяснил перепрофилирование роддома в ковидный госпиталь

В правительстве Новосибирской области подтвердили информацию о том, что родильный дом №2 в Октябрьском районе Новосибирска временно перепрофилируют в инфекционный госпиталь. Ранее возмущённые жительницы выразили по этому поводу недовольство в социальных сетях.

О том, что родильный дом №2 по улице Чехова в Новосибирске временно перепрофилируют в медучреждение для приёма больных с коронавирусом, официально сообщили в пресс-службе областного правительства 13 октября.

«Минздрав Новосибирской области принял решение о временном перепрофилировании родильного дома №2. Инфекционный стационар начнет принимать пациентов до конца текущей недели», — говорится в сообщении.

Как пояснил главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков, перепрофилирование роддома не отразится на доступности медицинской помощи беременным жительницам. По его словам, в регионе каждый год закрывают родильные дома на плановый ремонт и дезинфекцию. В то же время, поток пациенток в учреждении Октябрьского района не очень большой.

«Во втором роддоме ежегодно принимают всего 1800 родов, причем физиологических, неосложнённых родов. Этот небольшой поток пациенток без всякого напряжения примут другие родильные дома Новосибирска. Жительницы Октябрьского района пока будут рожать в городском перинатальном центре, где есть современная реанимация и для рожениц, и для новорожденных», — сообщил Рэм Волков.

В правительстве также пояснили, что родильный дом №2 входит в резерв медучреждений, которые могут быть перепрофилированы в инфекционные госпитали при ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе.

Госпиталь на базе роддома рассчитан на 100 мест. Туда из распределительных центов будут отправлять пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, которая протекает с лёгкой и средней степенью тяжести. Персонал больницы усилят инфекционистами, пульмонологами, терапевтами и эпидемиологом. Все сотрудники пройдут курс обучения по лечению коронавируса в медицинском университете. Учреждение также снабдят средствами индивидуальной защиты и необходимыми медикаментами.

Ранее сообщалось о том, что Новосибирская областная ассоциация врачей заявила о нехватке лекарств и средств индивидуальной защиты в медучреждениях, опубликовав на сайте организации обращение к губернатору региона. Кроме того, доктора выступили против введения в больницах и поликлиниках новой информационной системы.

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