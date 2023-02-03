Директор новосибирского предприятия предстанет перед судом за подкуп членов закупочной комиссии

В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Новомед». По версии следствия, он подкупал членов комиссии по госзакупкам ради поставок своего товара по завышенной цене.

О завершении расследования сообщили в прокуратуре Новосибирской области 3 февраля.

По версии следствия, директор ООО «Новомед», поставлявший медицинские изделия в Болотнинскую центральную районную больницу, в период с сентября 2017 года по июнь 2022 года передал 880 тыс. руб. члену единой комиссии по проведению закупок. За эти деньги тот должен был информировать предпринимателя о предполагаемых закупках, а также коммерческих предложениях по стоимости товара для нужд ЦРБ, который предоставлялся по завышенной цене.

Кроме того, с декабря 2018 года по июнь 2022 года глава компании передал другому члену комиссии 225 тыс. руб. Средства направлялись ради участия фирмы в аукционах по закупкам изделий для ЦРБ, победы компании и получении сверхприбыли от сделок.

Директору фирмы вынесли обвинение по п. «б» ч.2 ст.200.5 УК РФ (незаконная передача члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляемому приемку поставленных товаров, денег за совершение действий в интересах дающего лица в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд, совершённая в крупном размере).

Уголовное дело рассмотрит Болотнинский районный суд.

Напомним, что 1 февраля суд вынес приговор бывшему главе Блюдчанского сельсовета в Новосибирской области.