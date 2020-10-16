Новосибирский «Локомотив» отстранили от соревнований и тренировок

Новосибирский волейбольный мужской клуб «Локомотив» отстранен от соревнований и тренировок на две недели по настоянию регионального управления Роспотребнадзора.

Решение об отстранении «Локомотива» от игр по настоянию санврачей приняла Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), документ опубликован на официальном сайте федерации. Как следует из документа, во время вынужденного простоя команда пропустит матч с московским «Динамо», запланированный на 17 октября и матч с «Зенитом», Санкт-Петербург, который должен был пройти 21 октября. Время и место проведения матчей будет определено позднее.

«Матчи 5-го и 6-го тура Суперлиги Париматч отменены. Новосибирцы должны были на выезде сыграть 17 октября с московским «Динамо» и 21 октября с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игры будут перенесены, о дате и времени их проведения мы сообщим дополнительно. Домашний матч 31 октября с «Белогорьем» также может быть перенесен», — уточнили в пресс-службе ВК «Локомотив».

В волейбольном клубе уточнили, что ранее в ВФВ с просьбой о переносе матчей обратились мужские волейбольные клубы АСК (Нижний Новгород), «Нефтяник» (Оренбург) и «Белогорье» (Белгород).

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