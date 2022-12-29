Новая вспышка ковида в Китае. Можно покупать билеты и планировать поездки на 2023 год?

В Китае наблюдается новая волна заболеваемости ковидом. При этом власти намерены открыть границу для турпотока уже с 8 января. Стоит ли готовиться к ограничительным мерам, как это было в 2020-2021 годах, или можно смело планировать отдых в других странах? «Континент Сибирь» поговорил с экспертами и узнал, стоит ли закупаться билетами зарубеж.

Ученые выявили причину новой волны заболеваемости ковида в Китае. Оказалось, что к волне заражений коронавирусом в Китае привело распространение субвариантов омикрон-штамма, который до этого выявили в разных странах. По данным агентства Bloomberg, за один день, 20 декабря, заразились 37 млн. человек. При этом, по официальным данным китайских властей на 22 декабря, коронавирус выявили у 3761 человека на материковой части Китая. 25 декабря власти перестали публиковать статистику по заболеваемости.

«В этом осенне-зимнем сезоне вспышка заболеваемости в Китае носит догоняющий по отношению к остальному миру характер. Дело в том, что в Китае в октябре решили наконец-то отменить большинство противоэпидемических мер и ослабить противоэпидемический контроль на границе. В результате в страну были завезены субварианты омикрона. Население Китая, в основном, было привито от коронавируса в 2021 году инактивированной вакциной на основе самого первого варианта коронавируса, которая практически от омикрона не защищает, как и первая версия Спутника V. Вот поэтому там сейчас и подъем заболеваемости, который мы в России пережили прошлой зимой-весной», — рассказал «Континенту Сибирь» доктор биологических наук, профессор, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.



Как предположил в разговоре с «Континентом Сибирь» биохимик, кандидат биологических наук Сергей Седых, ситуация со вспышкой коронавируса в Китае, вероятно, стабилизируется через 2 месяца. Заболевание омикроном в рассматриваемом случае носит локальный характер, потому что во всем мире, в том числе и в России, им уже переболели. Таким образом, опасаться очередной глобальной волны пандемии не стоит.

Китайские власти намерены открыть границы уже с 8 января 2023 года. Эту информацию сообщило South China morning post 26 декабря. Власти Китая считают, что омикрон менее опасен, поэтому нет надобности вводить обязательный карантин для путешественников.

Несмотря на то, что закрытие международных границ на локдаун из-за новой вспышки в Китае, и повторение ситуации 2020-2021 годов маловероятно, Сергей Седых считает, что перелеты в разные страны с туристической целью всё же могут быть небезопасны из-за потенциальной возможности заразиться. По мнению Седых, заграничные поездки безопасны для тех людей, кто переболел штаммом омикрон и недавно вакцинировался или ревакцинировался.

«В отношении поездок за рубеж в смысле ситуации с гриппом и коронавирусом никто вам всеобъемлющего прогноза не даст: везде ситуация разная, у каждого россиянина свой иммунный статус в отношении этих инфекций, да и вакцинированы все по-разному. Кроме того, есть ограничения и по странам, и по рейсам, да и банковские карты наши почти нигде не работают. Так что всё зависит от вас самих и ваших возможностей. Если вы молоды и свежевакцинированы, то почему бы и нет. Но всё-таки сейчас больше стоит вопрос ситуации с авиарейсами», — сообщил академик Сергей Нетёсов.

По мнению директора туристической компании «Центральное Бюро путешествий», члена Новосибирской ассоциации туристических организаций («НАТО») Игоря Соловьева вопрос с туристическими поездками зарубеж все же стоит отложить.

«Опыт предыдущих двух лет подсказывает, что безопасная глубина продаж билетов — максимум месяц. Поэтому я бы рекомендовал людям спокойно отметить Новый год и начать планировать поездки уже в 2023 году. По моему мнению, к весне ситуация стабилизуется», — рассказал «Континенту Сибирь» Игорь Соловьев.

Владелица турфирмы Людмила Гейнисман рассказала, что в последние два с половиной года ситуация на рынке туризма очень нестабильна. На первый квартал 2023 года путевки забронировало где-то 15% от всего годового потока туристов. Горизонт планирования в последние годы у людей сузился до 1-1,5 месяцев.

Можно сказать, что несмотря на желание выбраться из России на отдых, люди продолжают с опаской относиться к бронированию билетов. Горизонт планирования по-прежнему сужается, это хорошо заметно по сегменту бизнес-туризма. Осложнения вызывают новые вспышки заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, однако ученые говорят, что этот фактор сгладит своевременная диагностика и вакцинация. Поэтому можно с уверенностью сказать, что на внешний туризм больше повлияют экономические и политические факторы, нежели локальная вспышка уже знакомого миру омикрона.