Спикер новосибирского Заксобрания подарил именную спортивную форму подростку из Запорожья

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив передал для 16-летнего Романа Богуна из Запорожской области кроссовки и спортивную форму с символикой новосибирского спортивного клуба «Локомотив» в рамках новогодней акции.

О возможности участия во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» в рамках проекта «Россия – страна возможностей» спикер новосибирского областного парламента узнал во время мероприятий Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, рассказали в Заксобрании Новосибирской области 29 декабря.

Благотворительная акция проходит уже четвёртый год, её цель – порадовать перед Новым годом детей и пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году её организаторы уделили особое внимание детям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Андрей Шимкив снял шар-открытку с пожеланием Романа Богуна с новогодней ёлки, установленной в верхней палате парламента РФ. Роман живёт в Бердянске Запорожской области с мамой и учится в 10-м классе. Он интересуется спортом, но серьёзным занятиям мешают проблемы со здоровьем. Сейчас ему сделали операцию на стопах, и после снятия установленных ему имплантов он надеется более активно заниматься в спортивных секциях.

Роман написал, что любит волейбол и мечтает о форме и кроссовках для занятий этим спортом. По словам его мамы, таких товаров в магазинах их города нет.

Андрей Шимкив отправил Роману кроссовки и форму волейбольного клуба «Локомотив» — на футболке и шортах изображены фамилия Богун и 85-й номер региона РФ. Подарок будет доставлен в Запорожье через Москву.

По словам Андрея Шимкива, создать специальный спортивный комплект клубной формы удалось благодаря поддержке министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова и волейбольного клуба «Локомотив».

«Можно сказать, что это подарок не только от меня, но от всей Новосибирской области. Надеюсь, что он порадует жителя Запорожья, и в этой форме мальчик добьётся отличных результатов. Пожелаю ему успехов не только в спорте!» – приводят в областном парламенте слова Андрея Шимкива.

Напомним, что Новосибирская область отправила полторы тысячи новогодних подарков детям из ЛНР.