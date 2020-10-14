В Новосибирске сформировано беспрецедентное количество инфекционных бригад скорой помощи

Количество медицинских бригад, выезжающих к больным с коронавирусной инфекцией и ОРВИ, выросло в Новосибирске с 27 до 35. Об этом сообщили в областном правительстве со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

По словам министра, в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом система здравоохранения региона испытывает огромную нагрузку. Особенно это касается поликлиник, откуда вызывают врачей на дом.

«Разница между клинической картиной ковидной инфекции и ОРВИ практически нет, поэтому при признаках ОРВИ необходимо оставаться дома. И мы сегодня столкнулись с тем, что количество вызовов врачей на дом выросло в среднем в четыре раза. Предположить, что у нас вдруг в четыре раза выросло количество медицинского персонала, невозможно. Мы сегодня мобилизуем все наши усилия, чтобы значительно увеличить количество инфекционных бригад первичного звена за счет перераспределения внутри медицинских учреждений», – цитирует пресс-служба областного правительства Константина Хальзова.

Константин Хальзов напомнил, что в приоритете у медиков случаи, когда существует угроза жизни. Однако пациентов с лёгким и средним течением заболевания стало намного больше, поэтому увеличилось число выездных бригад. Если весной их максимальное число достигало 27 в сутки, то сейчас их работает 35.

За привлечением дополнительных кадров министерство здравоохранения обратилось к руководству новосибирского медуниверситета, откуда в службу скорой помощи приходят ординаторы и студенты старших курсов. В минздраве также решили, что руководители медицинских организаций региона могут на две недели перенести плановую диспансеризацию и профосмотры, чтобы привлечь освободившихся специалистов к выездам на дом.

Константин Хальзов подчеркнул, что амбулаторная помощь позволяет минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, именно на дому врачи определяют, нужна ли пациенту кислородная поддержка.

По данным регионального минздрава, число случаев госпитализации в инфекционные стационары региона растёт уже пятую неделю, при этом количество выписанных с выздоровлением увеличивается только сейчас. За последние двое суток в регионе вылечились 193 пациента с COVID-19.

Министр также заверил, что перепрофилирование роддома №2 в инфекционный госпиталь не повлияет на доступность медицинской помощи беременным жительницам Новосибирска, а подобные решения принимаются в регионе крайне взвешенно. Рожениц Октябрьского района будут временно принимать в областном перинатальном центре.

«Почему именно сейчас необходимо перепрофилировать второй роддом, хотя мы обошлись без этого весной? Потому что тяжесть состояния пациентов значительно выросла. Мы столкнулись с тем, что средний койкодень у нас весной был 14-15-16 дней, а сейчас уже 21 день», — подчеркнул Константин Хальзов.

Ранее перепрофилирование роддома №2 в инфекционный госпиталь прокомментировал также главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков. Он напомнил, что родильные дома региона закрываются на ремонт и дезинфекцию каждый год, и это не сказывается на доступности оказания медицинской помощи беременным женщинам.

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