Президиум Госсобрания Эл Курултай Республики Алтай отказался собирать внеочередную сессию для голосования по вопросу вотума недоверия Олегу Хорохордину.

9 октября прошло заседание президиума Эл Курултай Республики Алтай, который принял решение не созывать внеочередную сессию для выражения недоверия главе Республики Алтай. В совещании, помимо парламентариев, участвовал исполняющий обязанности первого заместителя председателя республиканского правительства Эжер Ялбаков, сообщает пресс-служба Госсобрания.

Решение президиума связано с тем, что под обращением группы депутатов о вотуме всего 13 подписей, по регламенту для вынесения вопроса на сессию нужно не менее 14. 30 сентября свою подпись под инициативой отозвала Елена Цуприкова от КПРФ. «В поступившем предложении отсутствуют конкретные обоснования неисполнения главой Республики Алтай, председателем правительства Республики Алтай каких-либо его обязанностей. Вопросы, содержащиеся в обращении депутатов Республики Алтай, сводятся к оценке деятельности действующего главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай. Никаких документов, обосновывающих доводы инициаторов обращения, не приложено, а это — тоже нарушение регламента», – цитирует парламентская пресс-служба слова участников заседания президиума.

Вопрос о недоверии руководителю региона Олегу Хорохордину «за систематическое неисполнение своих обязательств» алтайские парламентарии подняли на сессии 29 сентября. Сначала под обоснованием подписались 14 депутатов Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай. Среди них группа независимых, члены фракции КПРФ и «Справедливой России». На следующий день один из депутатов подпись отозвал –Цуприкову якобы попросили подписаться, «толком не ознакомив с содержанием», отмечали «Новости Горного Алтая» со ссылкой на свои источники.

Присутствовавшие на заседании президиума инициаторы предложения о вынесении вотума предположили, что Цуприкова сняла подпись под давлением, пишет агентство Банкфакс. Кроме того, депутаты упомянули о возможном нарушении регламента при проведении заседания президиума: вопрос не прошел рассмотрение комитетов парламента.

В марте прошлого года, после отставки Александра Бердникова, президент назначил Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности руководителя Республики Алтай. В сентябре того же года он, как кандидат «Единой России», выиграл выборы главы региона с результатом 58 %.

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