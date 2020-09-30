Член фракции КПРФ регионального Госсобрания сняла свою подпись под обращением о вотуме недоверия главе Республики Алтай Олегу Хорохордину.

Вопрос о недоверии руководителю региона Олегу Хорохордину «за систематическое неисполнение своих обязательств» алтайские парламентарии подняли на сессии 29 сентября. Под обоснованием подписались 14 депутатов Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай. Среди них группа независимых, члены фракции КПРФ и «Справедливой России».

Сегодня, 30 сентября, один из подписантов Елена Цуприкова от КПРФ отозвала свою подпись под инициативой, передают «Новости Горного Алтая». Самой Цуприковой не было на сессии, ее якобы попросили подписаться, «толком не ознакомив с содержанием», отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Под обращением об импичменте главе Республики остается 13 подписей. Для рассмотрения вотума недоверия нужна внеочередная сессия, если ее проведение согласует президиум Госсобрания. Вотум недоверия считается принятым, если за него проголосуют две трети парламентариев. Всего в Госсобрании 41 депутат, 24 из них состоят во фракции «Единая Россия».

В марте прошлого года, после отставки Александра Бердникова, президент назначил Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности руководителя Республики Алтай. В сентябре того же года он, как кандидат «Единой России», выиграл выборы главы региона с результатом 58 %.

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