Группа депутатов вынесла на сессию вопрос о недоверии главе Республики Алтай Олегу Хорохордину.

29 сентября на очередной сессии Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай депутаты внесли в повестку вопрос о вотуме недоверия главе региона. Инициатива поступила от 14 депутатов. Они подготовили письменное обоснование, в котором утверждают, что Хорохордин ««систематически не исполняет свои обязательства», – передает Центральная служба новостей.

Парламентарии планируют рассмотреть предложение о вотуме недоверия главе региона на следующей сессии Госсобрания Республики Алтай.

Пресс-служба Эл Курултай сообщает, что на сегодняшней сессии депутаты не согласовали назначение Динары Култуевой на пост заместителя председателя правительства Республики Алтай по социальным вопросам. «За» было 13 парламентариев, против» – 25.

После отставки Александра Бердникова президент назначил Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности руководителя Республики Алтай в марте прошлого года. В сентябре 2019 он выиграл выборы главы региона с результатом 58%.

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