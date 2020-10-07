Представительство МТС в Алтайском крае сообщило о подключении высокоскоростного мобильного интернета 23 новых населенных пунктов, в каждом из которых проживает в среднем от 500 до 1000 человек.
Сеть «четвертого поколения» МТС построена в диапазонах 900 и 1800 МгЦ, что позволяет увеличить территорию покрытия сетью сотовой связи и улучшить проникновение мобильного сигнала внутрь зданий и строений.
Новые базовые станции 4G появились в селах одиннадцати районах края – Ребрихинском, Красногорском, Мамонтовском, Алейском, Первомайском, Бийском, Третьяковском, Красногорском и других.
В несколько населенных пунктов мобильный интернет пришел впервые. МТС первой из операторов запустила сеть 4G в с. Усть-Волочиха, с. Золотуха, с. Курск, пос. Садовом и СНТ «Катунь» (город Бийск). Жители этих территорий теперь могут пользоваться современными интернет-сервисами, которые ранее были недоступны.