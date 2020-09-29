Сезон снегопадов начался в Новосибирской области в сентябре

Утром во вторник, 29 сентября, в Новосибирске пошёл снег. Как сообщили синоптики, на следующий день, 30 сентября, также ожидается минусовая температура с осадками.

По данным Новосибирского гидрометцентра, уже к вечеру 29 сентября температура воздуха понизится с +7…+9 градусов до +2…+4, а по области – до +1…+6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-17 метров в секунду.

В ночь на 30 сентября вместе с дождём снова выпадет снег. Ночью ожидается -1…-3 градуса, по области до -5, а на следующий день — +7…+9, по области до +10. Днём и ночью ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

1 октября в Новосибирской области ночью ожидается от -2 до +3 градусов, днём от +5 до +10. Мокрый снег синоптики прогнозируют ночью. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», новое похолодание начнётся со следующего понедельника. До 5 октября дневная температура в Новосибирске будет держаться в районе +7…+12 градусов, далее она опустится до +3…+4 градусов и останется в этих пределах до конца недели.

Ранее синоптики прогнозировали, что первый снег в Новосибирской области пойдёт в октябре.

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