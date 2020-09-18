В Новосибирске в октябре выпадет снег — синоптики

Как сообщили в Новосибирском гидрометцентре, первый снег в регионе ожидается уже в конце октября. Правда, прогноз пока предварительный.

По словам пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, точность этого прогноза – 60%. Более определённо о погоде синоптики обещали рассказать после 1 октября.

«Предполагаем, что октябрь в Новосибирской области по температурным условиям будет в пределах нормы», — отметил Ренад Ягудин.

Как рассказал синоптик, в среднем дневная температура в октябре составит от одного до четырёх градусов тепла. При этом в первой декаде месяца ожидается от +10 до +15 градусов днём и от -1 до +4 градусов ночью, а в самом начале месяца к югу до +20. В третьей декаде месяца температура воздуха может опускаться до -7…-12 градусов.

«Осадки предполагаются больше нормы в виде дождя и мокрого снега, а в начале третьей декады – в виде снега», — сказал Ренад Ягудин.

По данным «Яндекс.Погоды», первого снега в областном центре стоит ожидать 25 октября – именно в этот день термометр покажет первую дневную температуру со знаком «минус». Согласно долгосрочному прогнозу сервиса, в первой декаде дневная температура составит +6…+12 градусов, ночная — +6…+7. Во второй декаде днём ожидается от +3 до +8 градусов, ночью – от -1 до +7. После 20 октября самая низкая дневная температура составит -1 градус, самая высокая — +3. Ночью, ожидается от -2 до +2.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области наступит резкое похолодание.

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