Новая комиссия горсовета Новосибирска проконтролирует работу мэра

На первой сессии седьмого созыва Совета депутатов Новосибирска выбрали председателей постоянных комиссий. В их числе появилась новая структура – её члены займутся контролем представителей исполнительной власти.

Как стало известно на сессии 25 сентября, председателем постоянной комиссии по градостроительству стал Сергей Трубников, по социальной политике и образованию – Игорь Титаренко, по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству – Александр Тарасов, по наказам избирателей – Александр Бурмистров, по местному самоуправлению – Игорь Атякшев, по городскому хозяйству – Игорь Кудин, по муниципальной собственности – Сергей Бондаренко, по бюджету и налоговой политике – Кирилл Покровский.

Также в составе горсовета появилась новая комиссия, полное название которой звучит следующим образом: «комиссия по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения». Её председателем стал Андрей Гудовский.

Как пояснил вновь избранный председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев, функция новой комиссии – контроль органов исполнительной власти. В частности, мэрии Новосибирска и должностных лиц местного значения.

«Ранее эта функция была размыта среди комиссий горсовета. В новом созыве нами принято решение о создании новой профильной комиссии, которая замкнёт на себе функцию контроля. Это исключительное право представительного органа власти закреплено федеральным законом. Речь идет о рассмотрении отчётов Контрольно-счетной палаты, отчёта мэра перед внесением его на сессии, депутатских запросов и иные функции контроля», — отметил Асанцев.

Отметим, что председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству не утвердили. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что руководителем этой комиссии может стать представитель КПРФ.

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