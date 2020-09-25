Дмитрий Асанцев возглавил горсовет по итогам тайного голосования

Председателем Совета депутатов Новосибирска вновь стал Дмитрий Асанцев. Он избран на этот пост тайным голосованием на первой сессии нового созыва представительного органа.

Первая сессия новосибирского горсовета прошла 25 сентября. На должность спикера претендовали три кандидата — Дмитрий Асанцев (ЕР), Сергей Бойко (самовыдвиженец от коалиции «Новосибирск 2020») и Николай Украинцев (партия «Зелёные»).

Всего проголосовало 47 депутатов. 39 человек сделали выбор в пользу Асанцева, пятеро проголосовали за Бойко и трое – за Украинцева. Кроме того, выбрали заместителей председателя. Ими стали Антон Тыртышный (44 голоса), Николай Тямин (42 голоса) и Евгений Яковенко (35 голосов).

Кандидатуру Дмитрия Асанцева выдвинул депутат Игорь Кудин. Он отметил, что спикер предыдущего созыва проявил себя как руководитель, умеющий находить компромиссы в самых сложных ситуациях. В пользу Николая Украинцева выступила самовыдвиженец Екатерина Шалимова, а Антон Картавин поддержал Сергея Бойко.

В своём выступлении Картавин отметил, что новосибирцы негативно оценивают работу горсовета. При этом депутат призвал «не цепляться за прошлое».

Кандидатуру Асанцева также поддержал мэр Анатолий Локоть. Он напомнил о важности опыта и знаний на посту председателя горсовета.

Как подчеркнул в своей речи Николай Украинцев, на решение городских проблем нужен новый взгляд. По мнению депутата, строительство социальных объектов проходит в городе неравномерно, а кроме набережной, за благоустройство которой, как считает депутат, проголосовали с нарушениями, в городе должны быть и другие благоустроенные места.

«Если мне доверят стать спикером, у меня будет 50 заместителей, все депутаты, мы будем добиваться равенства в решении задач. Совет превратится в самостоятельный орган, где мнение всех депутатов будут учитываться. И все будут счастливы», — заявил Украинцев.

Депутат также пообещал «жёстко спрашивать» с мэра за решение городских проблем.

Сергей Бойко высказал мнение, что горсовет превратился в «придаток мэрии», а его работа нуждается в переформатировании. Дмитрий Асанцев выступил за продолжение решения всех намеченных задач, а также за исполнение наказов избирателей.

Ранее сообщалось о том, что большинство мандатов в горсовете досталось партии «Единая Россия».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.