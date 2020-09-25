Федеральная сеть светодиодных экранов «Ярко Диджитал» подала в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по факту взлома хакерами одной из своих рекламных площадок на улице Станционной в Новосибирске.

24 сентября жители Новосибирска, проезжавшие по улице Станционной, стали свидетелями двухминутной демонстрации фильма неприличного содержания «18+» на одном из рекламных экранов.

«Мы считаем этот инцидент откровенной провокацией. Нам удалось быстро отреагировать на эту выходку. В течение пяти минут все экраны города, на котором транслировались непотребные ролики, были отключены. Мы полагаем, что этот прецедент — либо хулиганство, либо пример недобросовестной конкурентной борьбы. Мы уверены, что те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона. Приносим свои извинения перед всеми новосибирцами», — пояснили в компании «Ярко Диджитал».

Как рассказал маркетолог сети светодиодных экранов «Ярко Диджитал» и официальный представитель компании в Новосибирской области Дмитрий Ершов, руководство компании подало заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Предполагается, что хакеры сумели взломать защитные барьеры в канале безопасности. По словам руководства компании, их программисты делают все возможное, чтобы исправить ситуацию. Ведётся доследственная проверка.

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