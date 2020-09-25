Памятник новосибирскому поэту и герою Великой Отечественной войны Борису Богаткову открылся после реконструкции. Работы велись в августе-сентябре и были приурочены к 75-летию окончания войны. 25 сентября состоялась церемония открытия обновленного памятника.

Ремонт памятника включал в себя обновление гранитных плит постамента, а также мрамора, из которого он изготовлен. Также было облагорожено прилегающее к памятнику пространство: очищены гранитные стелы, обновлена тротуарная плитка, ступени, установлены новые лавочки, урны и вазоны с цветами и кустарниками. Прямо во время церемонии представители мэрии и Сбербанка, финансировавшего реставрацию, высадили несколько новых деревьев на аллее.

«Мы с большим удовольствием откликнулись на предложение мэрии поучаствовать в этом проекте, – рассказал заместитель председателя Сибирского банка, управляющий новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных. – Сбербанк всегда с трепетом относится к истории нашей страны, тем более мы не могли отказать в год 75-летия Великой Победы. Борис Богатков – один из наших героев-фронтовиков. Я уверен, что это место будет знаковым, станет центром притяжения как для молодёжи, так и для взрослого поколения горожан».

Он также отметил, что памятник был не просто отреставрирован, но и обновлен, чего Сбербанк, как технологическая компания, просто не мог не сделать. Одним из нововведений стала установленная рядом с памятником табличка с QR-кодом, с помощью которой любой горожанин и гость Новосибирска сможет узнать историю Бориса Богаткова услышать его стихи, озвученный актерами театра «Красный факел».

«Борис Богатков – это символ целого поколения, таких же молодых людей, которые ещё не успели определиться в жизни, но нашли свое место на фронте, – подчеркнул во время церемонии открытия мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Сегодня мы много делаем для того, чтобы сохранить память, защитить нашу историю, чтобы молодые ребята её знали. Важно, чтобы память о тех страшных событиях не прерывалась, чтобы традиции жили».

Ранее памятник Борису Богаткову ремонтировался в 2015-16 годах: на первом этапе реставраторы обновили плитку на постаменте, на втором дополнили комплекс пилонами со стихами поэта. Которые также были отреставрированы в этом году.

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