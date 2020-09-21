Альфа-Банк запустил услугу «Зарплата каждый день»

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу начисления зарплаты каждый день вместо обычных выплат один или два раза в месяц. Услуга доступна для зарплатных клиентов Альфа-Банка и подключается в мобильном приложении.

«Важно, что это не кредит и не аванс, а уже заработанные деньги. Сотрудникам больше не нужно занимать деньги до зарплаты и платить большие проценты микрофинансовым организациям, — подчеркнул заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. — «Зарплата каждый день» дает свободный доступ к деньгам в любой момент, когда это нужно».

Проект запущен совместно с партнером банка, финтех-стартапом «Деньги Вперед». «Я счастлив, что мы запустили сотрудничество с Альфа-Банком. Это, безусловно, один из лидеров индустрии по качеству клиентского сервиса. Партнерство с Альфа-Банком позволит вывести проект на новый уровень», — отметил CEO «Деньги Вперед» Павел Гужиков. Цель проекта, по его словам — сделать повседневный доступ людей к собственным деньгам абсолютной нормой жизни.

Согласно исследованиям Альфа-Банка и «Деньги Вперед», возможность получать зарплату в ежедневном режиме привлекательна для персонала и снижает его ротацию на 47%.

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