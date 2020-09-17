Мэрия Новосибирска: Снос торговых объектов концессией не предусмотрен

Александр Корнев
 
Снос торговых объектов концессией не предусмотрен
Анатолий Локоть подчеркнул, что вопрос НТО важен для городских властей как с экономической, так и социальной точки зрения

Длящийся уже год спор новосибирских коммерсантов и городских властей вокруг проекта «умных остановок» и судьбы торговых павильонов стал темой обсуждения с участием сторон в мэрии Новосибирска 16 сентября.

Темой обсуждения на заседании общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре Новосибирска, прошедшего 16 сентября в мэрии, стали проблемы нестационарных торговых объектов (НТО). Напомним, ранее городские власти сообщили о предстоящей реорганизации ряда остановок общественного транспорта в преддверии предстоящего Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. По планам, на «гостевых маршрутах» появятся «умные остановки», оборудование которых предполагается на условиях концессии. Суть концессии собравшимся напомнил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Снос торговых объектов концессией не предусмотрен
Александр Люлько отметил, что снос и демонтаж каких-либо торговых объектов концессионное соглашение не предполагает

Предполагается реорганизовать 250 объектов дорожного сервиса, из которых 156 будут класса «комфорт», с теплым блоком, еще 94 без теплого блока. Инвестиции в проект составят 368 млн рублей, соглашение рассчитано на 15 лет, сдача объектов намечена до 31 августа 2022 года, к началу МЧМ. «Снос и демонтаж каких-либо торговых объектов, в том числе и нестационарных, концессионное соглашение не предполагает», — добавил Александр Люлько.

Бизнесмены, у которых сейчас на этих местах установлены павильоны и киоски, высказали опасения, что в этом случае лишатся бизнеса, а их сотрудники – работы. Все это в итоге вылилось в затяжной спор между коммерсантами и городскими властями, к решению которого подключился уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. В ходе визита в Новосибирск и встречи бизнес-омбудсмена с градоначальником в решении вопроса был достигнут компромисс, согласно которому мэрия готова вернуться к переговорам с бизнесом.

Снос торговых объектов концессией не предусмотрен
В прокуратуре Новосибирска отметили важность нахождения оптимального варианта решения вопроса для всех сторон в соответствии с законодательством. На фото — старший помощник прокурора Новосибирска Ольга Пасаженникова

«Я выполняю те договоренности, которые были достигнуты некоторое время назад с Борисом Титовым», — сказал на заседании совета мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он подчеркнул, что вопрос НТО важен для городских властей как с экономической (за год киоски и павильоны заплатили в городской бюджет порядка 300 млн рублей арендной платы – «КС»), так и социальной точки зрения сохранения рабочих мест.  Он также напомнил о том, что в период пандемии городские власти поддержали владельцев летних кафе, до 30 сентября отменив плату за аренду земли под «летниками». Заявление на использование льготы подали 164 бизнесмена. По данным мэра, в схему размещения НТО в Новосибирске сегодня включено около 3 тыс. киосков и павильонов. Всего же таких объектов в Новосибирске более 14,2 тыс., они занимают 2,5 млн кв. м площади. Количество незаконно установленных НТО, по информации Анатолия Локтя, составляет от 600 до тысячи.

Концессию по «умным остановкам» в Новосибирске могут перенести

Концессию по «умным остановкам» в Новосибирске могут перенести

Позицию владельцев нестационарных торговых объектов на совещании представила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор новосибирского областного отделения «Опора России» Наталия Кошелева. По ее информации за 5 последних лет из схемы размещения НТО в Новосибирске были убраны более 1,8 тыс. объектов. «Только за этот год, за период пандемии, из схемы исчезли еще 209 объектов», — пояснила Наталия Кошелева. Потери для городского бюджета за счет этого (аренда и налоги – «КС»), по ее оценке, за пятилетний срок составили порядка 3 млрд рублей. «Это цифры без возникших затрат на установку навесов и благоустройство территории, которыми до этого занимались предприниматели», — добавила Наталия Кошелева. Кроме того, количество рабочих мест за этот период, с учетом того, что каждый НТО в среднем обеспечивает работой 3 – 5 человек, составило 7 тыс. Реализация проекта «умных остановок» с единственным концессионером, по ее словам, усугубит ситуацию.

Напомним, по предварительным оценкам новосибирских предпринимателей, работу в этом случае потеряют еще около 2,5 тыс. человек. Он добавила, что бизнес по-прежнему готов вести диалог с властью по вопросу остановочных павильонов. «Городской бюджет и горожане страдают от нелегальной торговли, но, чем больше мы будем бороться и сокращать количество законных объектов, тем больше нелегальная торговля будет процветать. Мы бы хотели выстраивать наши отношения с учетом интересов горожан, предпринимателей и бюджетов. И мы готовы идти на встречные компромиссы, давайте вместе рассматривать пути развития предпринимательства в этой сфере», — отметила Наталия Кошелева, предложив приостановить реализацию концессии до урегулирования проблемы.

Снос торговых объектов концессией не предусмотрен
Виталий Витухин пояснил, что торговые объекты, вроде общепита, ремонта обуви или изготовления ключей не могут находиться в схеме

Ситуацию с сокращением НТО в схеме размещения прокомментировал начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин. Он объяснил, что торговые объекты, вроде общепита, ремонта обуви или изготовления ключей не могут находиться в схеме. «Если они находились в схеме, их надо было исключать», — сказал Виталий Витухин. По его словам, из схемы также исключались отработавшие елочные базары, автоцистерны, тележки и палатки, как невостребованные объекты. «Если рассматривать статистику, то на 1 января 2019 года в схеме размещения было предусмотрено 3 тысячи 532 места размещения НТО. Примерно на 500 мест за полтора года, действительно, схема уменьшилась. Но оно произошло за счет невостребованных мест – изживших себя форматов торговли», — рассказал Виталий Витухин.

Как интересы новосибирского бизнеса и чиновников разошлись на «умной остановке»?

Он пояснил, что схема уточнялась, после чего приоритетное право на размещение получили такие НТО, как киоски с прессой, мороженым и цветами. Начальник управления также напомнил, что у арендующих землю под торговый объект бизнесменов тоже есть приоритетное право перехода без конкурса на договор размещения объекта. Согласно действующему законодательству, это гарантирует коммерсантам право, в случае прекращения договора, претендовать на компенсацию. Виталий Витухин объяснил, что юридическое или физическое лицо, которому направлено уведомление о досрочном расторжении договора, может выбрать себе компенсационное место из имеющихся в схеме. Если ни одно из этих мест предпринимателя не устраивает, он может обратиться в департамент промышленности с заявлением о включении в схему нового компенсационного места, которое его устроит.

По итогам встречи ее участники договорились продолжить обсуждение. «Мы еще раз услышали, что мэрия Новосибирска готова к рассмотрению вопроса размещения НТО. Это, конечно, больше управленческое решение, и нужно найти оптимальный вариант», — резюмировал исполняющий обязанности прокурора Новосибирска Игорь Стасюлис, предложив направлять замечания и предложения по обсуждению в надзорный орган.

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