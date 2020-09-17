Мэрия Новосибирска: Снос торговых объектов концессией не предусмотрен

Длящийся уже год спор новосибирских коммерсантов и городских властей вокруг проекта «умных остановок» и судьбы торговых павильонов стал темой обсуждения с участием сторон в мэрии Новосибирска 16 сентября.

Темой обсуждения на заседании общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре Новосибирска, прошедшего 16 сентября в мэрии, стали проблемы нестационарных торговых объектов (НТО). Напомним, ранее городские власти сообщили о предстоящей реорганизации ряда остановок общественного транспорта в преддверии предстоящего Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. По планам, на «гостевых маршрутах» появятся «умные остановки», оборудование которых предполагается на условиях концессии. Суть концессии собравшимся напомнил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Предполагается реорганизовать 250 объектов дорожного сервиса, из которых 156 будут класса «комфорт», с теплым блоком, еще 94 без теплого блока. Инвестиции в проект составят 368 млн рублей, соглашение рассчитано на 15 лет, сдача объектов намечена до 31 августа 2022 года, к началу МЧМ. «Снос и демонтаж каких-либо торговых объектов, в том числе и нестационарных, концессионное соглашение не предполагает», — добавил Александр Люлько.

Бизнесмены, у которых сейчас на этих местах установлены павильоны и киоски, высказали опасения, что в этом случае лишатся бизнеса, а их сотрудники – работы. Все это в итоге вылилось в затяжной спор между коммерсантами и городскими властями, к решению которого подключился уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. В ходе визита в Новосибирск и встречи бизнес-омбудсмена с градоначальником в решении вопроса был достигнут компромисс, согласно которому мэрия готова вернуться к переговорам с бизнесом.

«Я выполняю те договоренности, которые были достигнуты некоторое время назад с Борисом Титовым», — сказал на заседании совета мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он подчеркнул, что вопрос НТО важен для городских властей как с экономической (за год киоски и павильоны заплатили в городской бюджет порядка 300 млн рублей арендной платы – «КС»), так и социальной точки зрения сохранения рабочих мест. Он также напомнил о том, что в период пандемии городские власти поддержали владельцев летних кафе, до 30 сентября отменив плату за аренду земли под «летниками». Заявление на использование льготы подали 164 бизнесмена. По данным мэра, в схему размещения НТО в Новосибирске сегодня включено около 3 тыс. киосков и павильонов. Всего же таких объектов в Новосибирске более 14,2 тыс., они занимают 2,5 млн кв. м площади. Количество незаконно установленных НТО, по информации Анатолия Локтя, составляет от 600 до тысячи.

Позицию владельцев нестационарных торговых объектов на совещании представила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор новосибирского областного отделения «Опора России» Наталия Кошелева. По ее информации за 5 последних лет из схемы размещения НТО в Новосибирске были убраны более 1,8 тыс. объектов. «Только за этот год, за период пандемии, из схемы исчезли еще 209 объектов», — пояснила Наталия Кошелева. Потери для городского бюджета за счет этого (аренда и налоги – «КС»), по ее оценке, за пятилетний срок составили порядка 3 млрд рублей. «Это цифры без возникших затрат на установку навесов и благоустройство территории, которыми до этого занимались предприниматели», — добавила Наталия Кошелева. Кроме того, количество рабочих мест за этот период, с учетом того, что каждый НТО в среднем обеспечивает работой 3 – 5 человек, составило 7 тыс. Реализация проекта «умных остановок» с единственным концессионером, по ее словам, усугубит ситуацию.

Напомним, по предварительным оценкам новосибирских предпринимателей, работу в этом случае потеряют еще около 2,5 тыс. человек. Он добавила, что бизнес по-прежнему готов вести диалог с властью по вопросу остановочных павильонов. «Городской бюджет и горожане страдают от нелегальной торговли, но, чем больше мы будем бороться и сокращать количество законных объектов, тем больше нелегальная торговля будет процветать. Мы бы хотели выстраивать наши отношения с учетом интересов горожан, предпринимателей и бюджетов. И мы готовы идти на встречные компромиссы, давайте вместе рассматривать пути развития предпринимательства в этой сфере», — отметила Наталия Кошелева, предложив приостановить реализацию концессии до урегулирования проблемы.

Ситуацию с сокращением НТО в схеме размещения прокомментировал начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин. Он объяснил, что торговые объекты, вроде общепита, ремонта обуви или изготовления ключей не могут находиться в схеме. «Если они находились в схеме, их надо было исключать», — сказал Виталий Витухин. По его словам, из схемы также исключались отработавшие елочные базары, автоцистерны, тележки и палатки, как невостребованные объекты. «Если рассматривать статистику, то на 1 января 2019 года в схеме размещения было предусмотрено 3 тысячи 532 места размещения НТО. Примерно на 500 мест за полтора года, действительно, схема уменьшилась. Но оно произошло за счет невостребованных мест – изживших себя форматов торговли», — рассказал Виталий Витухин.

Он пояснил, что схема уточнялась, после чего приоритетное право на размещение получили такие НТО, как киоски с прессой, мороженым и цветами. Начальник управления также напомнил, что у арендующих землю под торговый объект бизнесменов тоже есть приоритетное право перехода без конкурса на договор размещения объекта. Согласно действующему законодательству, это гарантирует коммерсантам право, в случае прекращения договора, претендовать на компенсацию. Виталий Витухин объяснил, что юридическое или физическое лицо, которому направлено уведомление о досрочном расторжении договора, может выбрать себе компенсационное место из имеющихся в схеме. Если ни одно из этих мест предпринимателя не устраивает, он может обратиться в департамент промышленности с заявлением о включении в схему нового компенсационного места, которое его устроит.

По итогам встречи ее участники договорились продолжить обсуждение. «Мы еще раз услышали, что мэрия Новосибирска готова к рассмотрению вопроса размещения НТО. Это, конечно, больше управленческое решение, и нужно найти оптимальный вариант», — резюмировал исполняющий обязанности прокурора Новосибирска Игорь Стасюлис, предложив направлять замечания и предложения по обсуждению в надзорный орган.

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