Андрей Травников напомнил победившим партиям о необходимости конструктивной работы в новосибирском парламенте

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с лидерами партий, которые вошли в состав VII созыва Законодательного собрания региона. Он напомнил, что в работе парламентариев должны приниматься во внимание «интересы жителей, а не политические амбиции или коммерческие интересы».

Напомним, в Законодательное собрание Новосибирской области по итогам прошедших выборов вошли партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров», партия «Новые люди» и «Родина».

Андрей Травников сообщил, что сейчас идёт формирование фракции «Единой России» в областном парламенте, где она представлена большинством – 46 человек из 76. Это 60% от общего числа голосов.

«Но я, как губернатор и как секретарь регионального отделения партии подтверждаю, что намерен добиваться сохранения и укрепления сложившихся конструктивных взаимоотношений. Надеюсь, это скажется на работе всего Законодательного Собрания, которое мы рассматриваем как рабочий, а не политический орган, который готовит и принимает решения, в первую очередь, социально-экономического характера, необходимые для развития региона. Хотелось бы, чтобы мотивами грядущих дискуссий были интересы жителей, а не политические амбиции или коммерческие интересы», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось о том, что пятипроцентный порог преодолели шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, партия «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров». По одномандатным избирательным округам 27 мандатов получили кандидаты от «Единой России», 6 – от КПРФ, 2 – от партии «Родина» и 3 мандата – от самовыдвиженцев.

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