Новосибирск отстаёт от районов области по явке на выборах

Почти 17% составила явка избирателей на выборах в Новосибирской области днём 13 сентября. Данные с учётом двух предыдущих дней голосования огласили в региональном избиркоме.

Явка на избирательные участки в Новосибирской области на полдень 13 сентября составила 16,93%. С 11 сентября всего проголосовало 346 тыс. 603 жителя региона.

Активнее всего голосуют в Исктимском, Сузунском и Черепановском районах (ОИК №13), где 13 сентября на избирательные участки суммарно пришли 36% избирателей. В лидерах по явке также оказались Венгеровский, Купинский и Чановский районы (ОИК №1), здесь к полудню явка суммарно составила 35%.

Наиболее низкая явка зарегистрирована в областном центре – избирательные участки Новосибирска пока посетило от 7% до 13% от общего числа избирателей. Меньше всего голосуют в Ленинском районе города, где явка составила 7%. Больше всего – в Советском районе, там активных избирателей насчиталось 13%.

Напомним, в 10 часов утра в Заксобрание Новосибирской области проголосовало всего 303 тыс. 337 человек, что составило 14% явки.

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