Утро Единого дня голосования: новые данные о явке избирателей в НСО

Более трёхсот тысяч человек проголосовали в Законодательное Собрание Новосибирской области с начала трёхдневных выборов. Такую цифру озвучили в областном избиркоме.

По данным Избирательной комиссии Новосибирской области, к 10 утра 13 сентября на выборах в Заксобрание региона проголосовали 303 тыс. 337 человек, что составило 14,08% явки. Эта цифра озвучена с учётом проголосовавших в дни досрочного голосования 11 и 12 сентября.

В региональном избиркоме напомнили, что во время выборов работает «горячая линия». По телефону 8-800-707-62-90 избиратели могут обращаться с 8 утра до 20 часов.

«По телефону избиратели могут получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий», — разъяснили в избиркоме Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что утром 13 сентября на избирательные участки пришли около 280 тыс. жителей региона.

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