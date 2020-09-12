Досрочные выборы в Новосибирской области не помешают урокам в школах

В Общественной палате Новосибирской области заверили, что трёхдневное голосование не скажется на работе образовательных учреждений региона. Учебный процесс продолжится уже в понедельник.

Как сообщила председатель Новосибирского регионального отделения «Союза женщин России», заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Елена Потеряева, работа участковых избирательных комиссий в школах организована таким образом, что она не скажется на образовательном процессе.

«Не только администрация учебного заведения, но и общественные наблюдатели проконтролируют, чтобы выборы не помешали школьникам получать знания и учебные заведения вновь открылись 14 сентября», – заявила Елена Потеряева.

Зампредседателя региональной общественной палаты добавила: не обоснованы и опасения по поводу здоровья школьников. Во всех образовательных учреждениях, где организованы избирательные участки, пройдёт тщательная санитарная обработка.

Напомним, юрист сообщил о прозрачности процедуры голосования во время трёхдневных выборов в Новосибирской области.

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