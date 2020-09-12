«Досрочное голосование не отличается по прозрачности от выборов в Единый день» — Общественная палата Новосибирской области

Трёхдневное голосование в Новосибирской области проходит в рамках закона, сообщили в Общественной палате региона. По заверению специалистов, нововведение не сказалось на соблюдении законодательства в процессе выборов.

Как рассказал член юридической группы наблюдателей Общественной палаты Новосибирской области Валерий Лисица, проведение голосования в течение нескольких дней вызывало опасения у некоторых экспертов. Их, в частности, волновали вопросы сохранности бюллетеней, новый формат работы избирательных комиссий, а также большое количество задач для наблюдателей.

«Уже по результатам первого дня голосования можно сказать, что эти опасения не оправдались. При этом, трехдневное голосование позволяет разгрузить избирательные участки, что особенно важно в условиях пандемии», — сказал Валерий Лисица.

Наблюдатель также отметил, что трехдневная процедура позволяет поучаствовать в выборах большему числу граждан.

«Есть немало людей, которые в силу своей профессии ограничены во времени. Например, они трудятся в сфере услуг или торговли. Трехдневное голосование дает им возможность воспользоваться своим конституционным правом, поскольку в течение нескольких дней проще найти «окошко» в своем графике», — уверен он.

По словам юриста, новый формат голосования добавляет работу наблюдателям, однако Общественная палата области подготовилась к этому заранее.

«Многие скептики говорили, что из-за продления голосования нарушений станет больше, так как общественный контроль будет сложно осуществлять в течение нескольких дней. Эти опасения не нашли подтверждения: на участках постоянно работают наблюдатели от Общественной палаты, от партий и независимых кандидатов, а также ведется постоянное видеонаблюдение. По факту с точки зрения прозрачности голосование 11 и 12 сентября ничем не отличается от голосования непосредственно в Единый день», — подчеркнул Лисица.

Напомним, в начале второго дня досрочного голосования в Новосибирской области в выборах поучаствовали более 150 тыс. человек.

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